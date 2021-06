Minissha Lamba se souvient du moment où la logeuse l’a accusée de vol, a déclaré qu’elle avait quitté PG car « c’était une question à propos d’izzat » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Minissha Lamba a récemment parlé d’un événement choquant de sa vie lorsqu’elle a été accusée à tort d’avoir volé par sa logeuse dans une interview à la radio.

Elle a déclaré à l’animateur de radio Siddharth Kannan que lorsqu’elle est arrivée à Mumbai, elle vivait dans un PG bon marché. Cependant, les choses ont mal tourné lorsque la logeuse du PG a accusé Minissha d’avoir volé de l’argent dans son placard.

L’actrice a déclaré: « Quand je suis arrivée (à Mumbai), je ne pouvais rien me permettre. Je restais dans un PG, avec un loyer de 5 000 par mois. À ce moment-là, la dame du PG m’a accusé de vol. J’ai volé de l’argent dans mon armoire », a-t-elle affirmé. J’ai dit : « Je n’ai pas volé d’argent », alors j’ai quitté le PG en deux jours parce qu’il s’agissait d’izzat (honneur). Je n’avais pas d’argent, je pouvais Je n’avais pas les moyens de payer quoi que ce soit, alors j’ai loué un appartement pour 7 000 yens par mois, ce qui était comme une grande pièce. Tout l’appartement était comme une grande pièce. C’était si petit, si petit. Mais je ne pouvais rien me permettre de plus.

L’actrice a quitté le PG car elle ne supportait plus de vivre dans ce type d’environnement.

« A cette époque, c’était une question d’ego et de fierté, vous savez qu’ils m’avaient accusé de vol, je n’allais plus rester dans cette maison et je suis parti. Bien sûr, la dame a trouvé l’argent dans le placard après un certain temps « , a ajouté Minissha.

Plus tard, a révélé l’actrice, le propriétaire s’est excusé auprès d’elle.

Plus tôt, l’actrice avait parlé de son divorce avec Ryan Tham l’année dernière.

Minissha Lamba a épousé Ryan Tham le 6 juillet 2015. Il est restaurateur et propriétaire de la discothèque Juhu ‘Trilogy’. Ryan est le cousin de l’actrice Pooja Bedi. Le couple avait annoncé la finalisation de leur procédure de divorce en août dernier.