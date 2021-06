Minissha Lamba se souvient de son expérience de casting et dit qu’on lui a demandé de se « rencontrer pour dîner »

Dans une récente interview, l’actrice Minissha Lamba, connue pour ses rôles dans des films comme « Honeymoon Travels Pvt. Ltd. », « Bachna Ae Haseeno », « Bheja Fry 2 », entre autres, ont révélé qu’elle avait fait l’expérience du « casting couch » dans l’industrie. Minissha a déclaré que bien qu’elle y ait été confrontée à quelques reprises et qu’on lui ait demandé de « se rencontrer pour dîner » pour discuter d’un film, elle a appris à gérer tout cela toute seule en insistant pour ne se rencontrer que dans les bureaux et en prétendant ne pas comprendre le inférence. Elle a également révélé qu’à quelques occasions, elle avait été fantôme pour ne pas avoir cédé à la proposition.

Minissha, qui fait son retour dans le film de Raaj Aashoo, Kutub Minar, qui met également en vedette Karanvir Bohra, a déclaré dans une interview avec RJ Siddharth Kanan : « Je pense que dans toute industrie où il y a des hommes, beaucoup d’hommes vont essayer. Cette industrie n’est pas différent. J’ai certainement été confronté à des choses comme la personne ne confirmant pas pour le film et disant: « Pourquoi ne vous réunissez-vous pas pour dîner? Parlons. Et je me dis : « Non, pourquoi ne nous rencontrerions-nous pas au bureau ? Je ne sais pas pour le dîner mais je suis définitivement libre, nous pouvons fixer un rendez-vous et nous rencontrer au bureau demain, si vous voulez en discuter davantage .’ Je l’ai géré comme ça. Il ne m’est pas arrivé grand-chose en face. Mais chaque fois que cela s’est produit, je l’ai géré d’une manière où j’ai fait semblant de ne pas comprendre ce que vous dites. «

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait été snobée pour ne pas avoir donné suite à la proposition, Minissha a répondu : « Oui, une ou deux fois, c’est arrivé. Et puis ces projets n’ont pas décollé seulement. »

Pour les non avertis, Minissha a fait ses débuts à Bollywood avec « Yahaan » en 2005. Elle a été vue pour la dernière fois en 2017 dans le film « Bhoomi ».