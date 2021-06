Minissha Lamba est dans une relation heureuse après avoir annoncé sa séparation de son mari Ryan Tham ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Le mariage de l’actrice Minissha Lamba et de son mari Ryan Tham a touché le fond et elle a récemment dévoilé son divorce. Le couple s’est marié en 2015 après une relation d’environ deux ans. Le couple s’est séparé l’année dernière.

Minissha Lamba a dit Times of India, « Souvent, il vaut mieux que deux personnes ne vivent pas ensemble et il n’y a personne qui a mal agi ou qui soit à blâmer dans ces circonstances. Certaines choses sont trop privées pour en parler car ce serait irrespectueux envers l’autre personne. Cependant , je tiens à souligner que la fin d’une relation ou d’un mariage n’est pas la fin de la vie. Vous aurez une autre chance d’aimer, d’être aimé et pourrez écarter le passé. La seule raison pour laquelle je parle maintenant c’est d’aider les gens coincés dans des situations similaires et de montrer que les choses vont s’améliorer. »

« J’avais un système de soutien très solide parmi mes amis proches et ma famille et je me sens bénie à ce sujet », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur son statut relationnel, l’actrice a plaisanté: « Oui. Actuellement, je suis dans une relation heureuse avec une personne adorable. »

Minissha Lamba a épousé Ryan Tham le 6 juillet 2015. Il est restaurateur et propriétaire de la discothèque Juhu ‘Trilogy’. Ryan est le cousin de l’actrice Pooja Bedi. Le couple avait annoncé la finalisation de leur procédure de divorce en août dernier.