Minissha Lamba dévoile son divorce avec Ryan Tham

Après cinq ans de mariage, Minissha Lamba a divorcé de son mari Ryan Tham. Maintenant, l’acteur a parlé de sa séparation d’avec lui et a déclaré lors d’une interaction que lorsque la relation est toxique, sortir est la bonne option. Le couple s’était rencontré dans une boîte de nuit et après une parade nuptiale, Minissha et Ryan se sont mariés en 2015.

Parlant de son divorce, Lamba a déclaré au Navbharat Times : « Je voudrais le dire ainsi : tout le monde a le droit de vivre heureux. Le divorce était méprisé dans notre société, mais maintenant que les femmes sont autonomes et peuvent exprimer leurs opinions, les choses ont changé. Auparavant, seules les femmes étaient chargées de porter le fardeau d’une relation. Elles étaient seules responsables de tous les sacrifices (obligatoires). Mais maintenant, elles ont compris qu’elles ont le droit de se retirer si elles ne sont pas heureuses. dans le mariage. »

Minissha a ajouté: « Le divorce n’est pas facile, mais lorsque la relation est toxique, sortir est la bonne option. J’aimerais ajouter que la relation ou le mariage peut être une partie importante de votre vie, mais cela ne peut pas être votre vie complète. Malheureusement, les femmes sont reconnues par leurs relations et leur état matrimonial. Cependant, les choses sont en train de changer. »

Plus tôt lors d’une interaction avec Indian Express, lorsque Minissha a été interrogée sur son histoire d’amour avec Ryan, elle avait déclaré : « Nous nous sommes rencontrés dans sa boîte de nuit. Il m’a ignoré plusieurs fois. C’est après quelques semaines que nous avons discuté dans un chez un ami. Je ne connais pas le coup de foudre, mais c’était définitivement le coup de foudre. »