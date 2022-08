Minions: The Rise Of Gru obtient une fin alternative en Chine dans la dernière censure cinématographique | Actualités Ents & Arts

La fin du dernier film des Minions, The Rise Of Gru, a été modifiée pour sa sortie en Chine, ont affirmé les utilisateurs des médias sociaux à travers le pays.

Si vous ne voulez pas savoir comment le film se termine – que ce soit ici ou en Chine – détournez le regard maintenant…

Les censeurs ont apparemment inclus un addendum indiquant que le méchant Wild Knuckles est arrêté par la police et purge 20 ans de prison, selon des messages partagés sur la plateforme en ligne Weibo.

Gru, exprimé par Steve Carell, “est retourné dans sa famille” et “sa plus grande réalisation est d’être le père de ses trois filles”, captures d’écran du film.

Image:

Photo : Universal Pictures/Illumination Entertainment



Cependant, la version originale du film se termine avec les anti-héros voleurs qui partent ensemble, Wild Knuckles ayant réussi à simuler sa propre mort pour tromper les autorités.

C’est le dernier exemple en date des autorités chinoises qui modifient un film hollywoodien pour en faire ce qu’elles jugent plus politiquement correct.

Plus tôt en 2022, Warner Bros a confirmé que les références à une relation gay entre les personnages masculins Albus Dumbledore (Jude Law) et Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) ont été édités à partir du dernier film Fantastic Beasts pour le marché chinois.

Les téléspectateurs d’une plateforme de streaming ont également remarqué l’année dernière que la fin de 1999 Fight Club avait été modifiée. Plus de spoilers à venir…

Au lieu que le protagoniste et son alter ego fassent exploser un ensemble de gratte-ciel, un script à l’écran indique que la police “a rapidement compris tout le plan et arrêté tous les criminels, empêchant avec succès l’explosion de la bombe”.

Cependant, l’original a été rétabli à la suite d’un contrecoup.

Lire la suite : Steve Carell sur Minions : The Rise Of Gru

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:47

Steve Carell sur la gentillesse des Minions



La Chine n’est pas le seul pays à censurer les films populaires.

En juin, le film d’histoire d’origine Buzz Lightyear Lightyear, qui met en scène un baiser entre deux personnages féminins, a été interdit dans 14 pays du Moyen-Orient et d’Asie.

Écrivant sur le nouveau film Minions, DuSir, un éditeur de critiques en ligne avec 14,4 millions d’abonnés sur Weibo, a souligné que la version chinoise est une minute plus longue que la sortie internationale.

“Il n’y a que nous qui avons besoin de conseils et de soins particuliers, de peur qu’un dessin animé ne nous ‘corrompe'”, a écrit DuSir dans un article publié samedi.

Sky News a contacté le distributeur américain Universal Pictures, ainsi que Huaxia Film Distribution Co et China Film Co, les distributeurs du film en Chine, pour commentaires.