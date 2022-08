“Minions : Rise of Gru” est le dernier exemple de censure cinématographique chinoise

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque la sortie en salles en Chine de “Minions : The Rise of Gru” a été annoncée plus tôt ce mois-ci, certains fans ont noté que la version chinoise durerait une minute de plus que la coupe qui avait été diffusée ailleurs. Cela a conduit à de vives conjectures sur les réseaux sociaux selon lesquelles les téléspectateurs chinois pourraient obtenir une version avec des scènes bonus exclusives.

Le bonus, que les cinéphiles ont découvert lors de la sortie du film la semaine dernière, était une fin alternative. Son effet : montrer que le bien triomphe du mal, conformément à la volonté des censeurs chinois de véhiculer un message social endossé par Pékin.

Dans la version originale du film, Gru, un méchant en herbe exprimé par Steve Carrell, et son camarade dans le crime, Wild Knuckles, échappent à la capture. Mais dans la coupe chinoise, Gru promet de “mener une vie bonne et honnête” et revient à ses trois jeunes filles. (Certains téléspectateurs chinois y ont vu un clin d’œil à la tentative de Pékin d’inverser son faible taux de natalité.) Wild Knuckles, quant à lui, est arrêté et condamné à une peine de prison.

Le montage a déclenché un torrent de moqueries en ligne, avec un post Weibo qui a compilé le ridicule de la fin en obtenant quelque 60 000 likes en 24 heures. Un autre article de blog WeChat a reçu plus de 100 000 vues avant d’être supprimé. Les critiques de films ont reconnu la tentative de plaire à la Chine – qui est devenue le plus grand marché du cinéma au monde en termes de recettes au box-office pendant la pandémie – en incluant des éléments chinois tels que la danse du dragon et l’acupuncture. Mais ils ont déploré que la version qu’ils ont pu regarder soit “condescendante”.

C’était une fin avec des «valeurs fondamentales socialistes», a déclaré un commentateur sur Weibo.

“Pourquoi sommes-nous les seuls à obtenir le [extra minute of] des conseils et des soins particuliers pour être protégé de la « mauvaise influence » d’une animation ? » DuSir, un blogueur de films avec plus de 14 millions de followers, a écrit dans un article supprimé depuis. “Dans quelle mesure pensent-ils que le public chinois est vulnérable et dépourvu de jugement?”

La sortie fin août en Chine du dernier opus des Minions est intervenue plus d’un mois après Le public américain a vu le film pour la première fois. La Chine réserve généralement de juin à août pour les films nationaux, que Pékin cherche à promouvoir comme contrepoids à la domination d’Hollywood. Huaxia Film Distribution et China Film, les distributeurs de «Montée de Gru” en Chine, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un haut responsable chinois a dit ce mois-ci aux cinéastes américains de faire preuve de plus de respect culturel, dans une rare remarque publique sur la censure après que la Chine a récemment évité une série de superproductions américaines, dont le dernier film de Spider-Man et “Shang-Chi et la légende des dix anneaux”.

“Nous espérons que l’Amérique pourra continuer à améliorer la qualité de ses films sur la base du respect de notre culture, de nos coutumes et de nos habitudes d’audience”, a déclaré Sun Yeli, vice-ministre de la propagande du Parti communiste chinois. Raconté un briefing jeudi dernier. “Nous importerons de tous les pays qui font de meilleurs films et titres qui [better] correspondent au goût du public chinois.

De nombreux autres studios de cinéma ont accepté d’omettre ou de modifier des films – parfois au point de changer leur scénario – pour accéder au marché chinois. Les titres qui ne répondent pas aux exigences des censeurs risquent d’être interdits ou mis de côté indéfiniment. (notamment, “Top Gun : Maverick” est devenu un succès mondial sans être diffusé en Chine.)

Le thriller policier culte de Hong Kong »Affaires infernales“, que Martin Scorsese a refait avec un succès oscarisé en tant que”Les défunts”, avait une fin alternative pour le marché de la Chine continentale afin d’éviter d’être snobé pour avoir semblé promouvoir des activités criminelles. Dans la version originale, un personnage parvient à dissimuler son identité d’espion de la triade, tandis que dans la coupe approuvée par Pékin, il est arrêté.

Les censeurs chinois ont également coupé plus de 10 minutes de «Logan», le film de super-héros de 2017 mettant en vedette Hugh Jackman dans sa dernière performance en tant que Wolverine, après que certaines scènes de combat aient été jugées trop violentes. Les références à l’homosexualité dans “Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore» et le biopic de Freddie Mercury «Rhapsodie bohémienne» ont été élagués, car cela reste un sujet tabou en Chine.

La censure ne se limite pas aux sorties en salles, car les services de streaming chinois auraient également coupé ou modifié des films plus anciens.

Plus tôt cette année, les téléspectateurs chinois ont réalisé que Tencent Video avait changé la fin de “Club de combat», sorti en 1999. Sa conclusion originale montre le succès d’un plan subversif de remodelage de la société, avec des bâtiments détruits par des bombes. La version Tencent était beaucoup moins explosive : à la place, les téléspectateurs ont eu un graphique à l’écran disant que la police avait déjoué le complot, arrêté tous les criminels et envoyé le protagoniste dans un asile. (La fin réelle a ensuite été restaurée après que les téléspectateurs ont protesté.)

Lorsque “Amis» a été relancé sur les plateformes de streaming chinoises plus tôt cette année, le site vidéo Bilibili a supprimé les références à l’ex-femme du personnage principal Ross étant lesbienne.

Et en “Seigneur de la guerre», un film mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle d’un trafiquant d’armes ukrainien fictif, on dit au public que le personnage principal est condamné à la réclusion à perpétuité au lieu d’être libéré.