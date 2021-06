«Minimiser les voyages» à Manchester et dans le Lancashire, a déclaré le public alors que les inquiétudes concernant les variantes grandissent

Les ministres ont recruté davantage d’aide de l’armée et fourniront des équipes de tests et de santé publique supplémentaires dans certaines parties du Grand Manchester et du Lancashire après une augmentation des cas de la variante du coronavirus Delta identifiée pour la première fois en Inde.

Il s’agit de nouvelles données internes du NHS partagées avec L’indépendant révèle une augmentation des admissions à l’hôpital dans la région, avec 13 nouveaux patients Covid-19 admis dans les hôpitaux de Manchester à 8 heures du matin mardi.

Les mesures pourraient aider les ministres à décider s’il faut poursuivre la fin définitive des règles de distanciation sociale, qui doit avoir lieu le 21 juin.

Alors qu’un nombre croissant d’experts ont exprimé leur prudence face à la propagation de la variante Delta, de nombreux députés conservateurs d’arrière-ban font pression pour une réouverture complète de l’économie. Il a été rapporté hier soir que le chancelier Rishi Sunak était prêt à accepter un retard pouvant aller jusqu’à quatre semaines dans le plan de sortie du verrouillage.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les nouvelles mesures de mardi incluraient des tests supplémentaires, ainsi que des tests supervisés à l’école et un soutien militaire. Il a déclaré aux députés que cette approche avait déjà fonctionné dans le sud de Londres et à Bolton.

conseillé

Les ministres ont également étendu leurs conseils de « minimiser les voyages » pour inclure le Grand Manchester et le Lancashire.

Et les directeurs locaux de la santé publique auront le pouvoir discrétionnaire de réintroduire l’utilisation obligatoire de couvre-visages dans les zones communes des écoles s’ils décident que la mesure est appropriée.

Mais le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a appelé les ministres à aller plus loin et à envoyer davantage de vaccins dans la région.

« Nous ne demandons pas plus de vaccins ici que notre juste part. Ce que nous demandons, c’est d’avancer les fournitures du Grand Manchester, afin que nous puissions mener un programme de vaccination d’urgence au cours des trois prochaines semaines », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le nouveau système n’était « pas un confinement » mais un « conseil ».

À travers l’Angleterre, les dernières données officielles montrent qu’il y avait 879 patients Covid-19 à l’hôpital, avec un total de 66 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures jusqu’à mardi. Dans le nord-ouest, il y a 246 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 163 dans le Grand Manchester.

Alors que les admissions augmentent, le nombre de sorties d’hôpital – 101 au cours de la dernière journée – a signifié que le nombre de cas à l’hôpital dans l’ensemble n’a augmenté que de 19 par rapport aux chiffres de mardi.

M. Hancock a annoncé le soutien accru alors qu’il déclarait aux députés que le gouvernement était confronté à une « décision difficile » quant à la levée ou non des restrictions de verrouillage restantes à travers l’Angleterre le 21 juin.

Il a également lancé un appel à ceux qui vivent dans le Grand Manchester et le Lancashire pour se faire tester et se faire vacciner contre le coronavirus dès qu’ils sont éligibles, « parce que c’est notre sortie ensemble de cette pandémie ».

Dans le cadre des recommandations du gouvernement, les personnes vivant dans les zones touchées par une augmentation des cas de la variante identifiée pour la première fois en Inde sont invitées à se réunir à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur dans la mesure du possible, afin de maintenir une distance sociale et de minimiser les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des régions touchées.

Les dernières mesures pour tenter de stopper la montée de la variante du coronavirus identifiée pour la première fois en Inde couvriront 10% de la population anglaise.

Les statistiques officielles publiées hier ont montré qu’un petit nombre de personnes hospitalisées avec la variante Delta avaient reçu deux doses du vaccin.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a suggéré que tout retard de la feuille de route de l’Angleterre pour lever le verrouillage ne durerait que quelques semaines, en raison du succès du programme de vaccination.

M. Hancock a déclaré aux députés: «Nous fournissons un ensemble de soutien renforcé, basé sur ce qui se passe à Bolton, pour aider le Grand Manchester et le Lancashire à faire face à l’augmentation de la variante Delta que nous constatons là-bas.

« Cela comprend des équipes d’intervention rapide, des tests supplémentaires, un soutien militaire et des tests supervisés à l’école. »

« Je veux encourager tout le monde à Manchester et dans le Lancashire à proposer les tests », a-t-il ajouté.

« Nous savons que cette approche peut fonctionner. Nous l’avons vu fonctionner dans le sud de Londres et à Bolton pour arrêter une augmentation du nombre de cas.

«Il s’agit de la prochaine étape de la lutte contre la pandémie à Manchester et dans le Lancashire, et bien sûr, il est essentiel que les habitants de ces régions, comme partout ailleurs, se manifestent et obtiennent le jab dès qu’ils sont éligibles, car c’est notre moyen de sortir de cette situation. pandémie ensemble. »

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous voulons fournir le paquet de soutien qui a été efficace à Bolton à une zone plus large … pour s’attaquer aux cas de la variante Delta. »