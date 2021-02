Molekule, un leader de la purification de l’air, a annoncé aujourd’hui le lancement de son purificateur Air Mini en Inde via des revendeurs agréés sur Amazon.in. Avec cela, Molekule présente sa technologie brevetée de purification de l’air par photo électrochimie (PECO) aux consommateurs indiens. L’Air Mini est la première offre de Molekule sur le marché indien, et le purificateur d’air primé est actuellement disponible sur Amazon.in au prix de Rs 37 999.

Le Molekule Air Mini est conçu pour des pièces jusqu’à 23 mètres carrés – idéal pour les appartements, les chambres et les bureaux à domicile. Le purificateur a 5 vitesses de ventilateur différentes qui peuvent être ajustées selon les besoins. La consommation d’énergie est comprise entre 18 et 53 watts et le niveau sonore varie entre 36 et 62 dBA, en fonction de la vitesse du ventilateur. Il utilise également un hybride de deux types de filtres Molekule – Pré-filtre et Filtre PECO – dans un seul filtre. La technologie exclusive PECO est développée par le Dr D Yogi Goswami, lauréat d’un prix. La technologie PECO est capable de détruire une large gamme de polluants atmosphériques par rapport aux purificateurs d’air traditionnels. Le large éventail de polluants abordés par PECO comprend la destruction des bactéries, des virus, des moisissures, des produits chimiques et des particules dans l’air, parmi de nombreux autres contaminants.

Les purificateurs d’air Molekule ont des filtres PECO enrobés d’un catalyseur exclusif qui, lorsqu’il est activé par la lumière UV-A, libère des radicaux hydroxyles qui brisent les liaisons moléculaires des virus, bactéries, moisissures, allergènes, odeurs, pollen, squames, etc.

«En raison du risque croissant de pollution intérieure ou domestique, c’est le bon moment pour Molekule d’entrer sur le marché indien, et on ne peut pas demander un meilleur partenaire qu’Amazon pour permettre cela», a déclaré le Dr Yogi Goswami, co-fondateur , Scientifique en chef de Molekule.

La technologie PECO de Molekule est silencieuse, sans ozone et a une solide expérience éprouvée dans l’utilisation de l’oxydation pour détruire les polluants atmosphériques. Divers laboratoires indépendants d’analyse de la qualité de l’air et tests internes ont validé l’efficacité de la technologie PECO exclusive de Molekule, appuyée par des papiers de test.