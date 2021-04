La semaine dernière, nous avons vu des rendus de l’iPhone 13 mini, qui montraient un appareil photo légèrement repensé avec les deux objectifs disposés en diagonale au lieu de l’un sur l’autre. La dernière fuite, une photo pratique d’un prototype mini, montre exactement le même design et donne de la crédibilité aux rendus.

Notez qu’il ne s’agit que d’un prototype – Apple est à des mois du lancement de la production de masse de la série 13, le design n’est donc pas figé. Si Cupertino choisit cette conception, elle sera probablement également reportée sur le plus grand iPhone 13.

Photo pratique d’un mini prototype d’iPhone 13

Cela peut être vu dans les rendus basés sur la CAO par xleaks7 et Pigtou, également de la semaine dernière. Les deux modèles Pro resteront probablement inchangés, cependant, car ils doivent installer trois caméras dans leur carré (plus LiDAR). Tout Apple Pro EAP a fait une vidéo sur le design de l’iPhone 13 mini et Pro Max et même des mannequins imprimés en 3D.

Quoi qu’il en soit, la raison de la nouvelle disposition peut être d’adapter un capteur plus grand. Et par le son de celui-ci, les bosses de la caméra sur toute la série 13 deviendront plus épaisses.

