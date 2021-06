Mini Mathur ne fera pas de retour sur Indian Idol, dit « ne peut plus gérer un enfant en bas âge » | Nouvelles télévisées

New Delhi : Mini Mathur, qui est un visage populaire de l’industrie de la télévision, a dirigé les décors d’Indian Idol en tant qu’hôte pendant plusieurs années. Elle a animé l’émission dès le début de la première à la sixième saison et était l’une des animatrices les plus appréciées de tous les temps.

Récemment, lors d’un segment « Demandez-moi n’importe quoi » sur Instagram, l’un de ses fans lui a demandé si elle souhaitait faire son retour en tant qu’animatrice de l’émission ou non.

L’actrice, connue pour ne pas mâcher ses mots, a tout de suite salué son retour dans la série.

Exprimant son point de vue, elle a dit, « Lui a donné naissance, l’a transformé en adulte et l’a laissé voler. Je ne peux plus m’occuper d’un enfant en bas âge.

Elle a dit ceci, pendant la section Q&A, quand un de ses fans a demandé, « Si vous en aviez l’occasion, pourriez-vous héberger Indian Idol maintenant ? »

Actuellement, Indian Idol en est à sa douzième saison et est hébergé par Aditya Narayan.

Indian Idol a été la première émission de télé-réalité en Inde et elle est devenue un énorme succès au fil des ans.