« Mini Hulk », le garçon le plus fort du monde, capable de soulever des haltères à l’âge de 3 ans après être né avec une rare maladie de « double muscle »

Le garçon le plus fort du monde, surnommé « Mini Hulk », pouvait soulever des haltères à l’âge de trois ans après être né avec une maladie génétique rare du « double muscle ».

Liam Hoekstra, de Grand Rapids, Michigan, a commencé à exécuter des mouvements de gymnaste experts alors qu’il n’avait que cinq mois.

Liam Hoekstra a été surnommé « Mini Hulk » Crédit : Neuf

Il faisait des tractions à la barre à un an Crédit : Canal 5

Il a été surnommé le bambin le plus fort du monde Crédit : Canal 5

À huit mois, il était capable de faire des tractions et à neuf mois, il pouvait monter les escaliers.

Liam avait un pack de six et pouvait soulever des haltères à seulement trois ans, ce qui lui a valu le surnom de « mini Hulk » alors que ses muscles fous déclenchaient une frénésie médiatique et médicale.

En 2014, Liam a joué dans un documentaire intitulé The World’s Strongest Toddler, dans lequel les médecins l’ont qualifié de « mystère médical ».

Il a suivi le tout-petit alors que les experts tentaient de découvrir les secrets de sa super force.

Les images bizarres montraient un jeune Liam avec les abdos d’un bodybuilder alors qu’il était capable de ramasser et de déplacer des meubles à l’âge choquant de trois ans.

Alors que Liam devenait de plus en plus fort, sa famille a décidé de l’emmener chez des spécialistes qui lui ont ensuite diagnostiqué une maladie rare appelée hypertrophie musculaire liée à la myostatine.

Cela lui a permis d’avoir une masse musculaire 40 pour cent supérieure à celle d’un enfant moyen, ce qui signifie qu’il avait très peu de graisse corporelle.

Cette maladie est si rare que seuls quelques cas similaires ont été documentés dans les enregistrements médicaux.

Un cas similaire a également été identifié chez une race de bovins surnommée « super-vaches » en raison de leur physique incroyablement musclé.

Race bovine belge, les Bleus belges possèdent une mutation naturelle appelée « double musculature » – qui les transforme en galettes de bœuf.

Pratiquement tous les animaux sur Terre possèdent un gène qui produit une protéine inhibant la croissance musculaire appelée myostatine, a déclaré Dominic Wells, professeur qui étudie la myostatine à l’Imperial College de Londres, à ABC News.

Des niveaux élevés de myostatine empêchent le corps de développer ses muscles, et de faibles niveaux de myostatine permettent aux muscles de se développer.

Après la découverte des souris et des bovins, les scientifiques ont découvert des mutations naturelles chez certains chiens et moutons, mais jamais chez l’homme avant 2004.

Aujourd’hui, Liam est méconnaissable à 17 ans et semble vivre la vie d’un adolescent normal.

Il a développé sa super force pour jouer au hockey sur glace et est un passionné de pêche.

Cela survient après que le garçon qui était autrefois surnommé l’enfant le plus fort du monde semble méconnaissable 13 ans après avoir établi le record de musculation.

Giuliano Stroe, originaire de Roumanie, est devenu une sensation mondiale après avoir été inscrit au Guinness World Records à l’âge de cinq ans.

Et un jeune de 10 ans peut déjà soulever 115 kg alors qu’il s’efforce de devenir l’homme le plus fort du monde.

Le puissant Rowan O’Malley va quotidiennement au gymnase et vise désormais les records du monde d’haltérophilie.