Mini et Pokemon lancent le concept Aceman sur le thème de Pikachu à la Gamescom 2022

Mini et The Pokemon Company se sont associés pour apporter une version sur le thème Pokemon du Concept Mini-Aceman au Gamescom 2022 vitrine des jeux informatiques et vidéo en Allemagne.

L’Aceman est un concept électrique qui préfigure un futur multisegment compact qui pourrait éventuellement se glisser dans la gamme Mini entre le Hardtop et le Countryman, mélangeant les proportions des deux. Il présente un nouveau langage de conception “Charismatic Simplicity” avec des détails géométriques de dessin animé qui le font ressembler à l’équivalent automobile d’un Pokémon. Cette collaboration Mini x Pokemon tire parti des différentes technologies d’affichage du concept-car à l’intérieur et à l’extérieur.

mini



Dans le cadre de la collaboration, l’Aceman gagne un nouveau mode Pokémon qui peut être activé pour apporter des graphismes et des animations sur le thème de Pikachu au grand écran central circulaire du concept. Mini a choisi de mettre en évidence Pikachu comme Pokémon vedette car il s’agit d’un type électrique et l’Aceman est une voiture entièrement électrique. (J’oserais dire que Pikachu étant le plus reconnaissable le monstre de poche a également joué un rôle.)

Les visuels débordent de l’écran principal et sur la surface textile du tableau de bord et des portes via les “projections d’images en mouvement” de la cabine concept. Pendant ce temps, des projecteurs de flaques d’eau font briller l’iconographie Mini x Pokemon sur le sol près de la voiture. Les utilisateurs conceptuels du concept-car pourront également connecter leur console à la Mini pour jouer Jeux de Pokémon ou peut-être regarder l’un des films Pokemon, style drive-in, en utilisant le projecteur LED avant d’Aceman pour projeter un grand écran sur un mur à proximité pendant qu’il est garé.

Mis à part les graphismes numériques et les projections, le concept Aceman présenté à la Gamescom 2022 semble inchangé depuis ses débuts le mois dernier. Mais le partenariat Pokemon est une vitrine surprenante de la flexibilité et du potentiel de personnalisation de l’infodivertissement sous Android d’Aceman.