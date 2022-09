Mini-budget : principaux points à retenir des plans de réduction d’impôts de Kwasi Kwarteng

Le nouveau chancelier britannique, Kwasi Kwarteng, a présenté un “mini-budget” au Parlement, une déclaration d’urgence exposant le programme de réduction des impôts de la nouvelle administration Liz Truss.

Mme Truss considère la réduction des impôts comme la clé pour redresser l’économie britannique, la ramener à la croissance et maîtriser l’inflation, actuellement à 9,9%, son plus haut niveau en 40 ans, mais cette approche a été amèrement discréditée par ses détracteurs.

S’adressant à la Chambre des communes vendredi matin, M. Kwarteng a rassuré le public et les entreprises britanniques sur le fait que “l’aide arrive” avec leurs factures d’énergie, faisant allusion à la décision antérieure de Mme Truss de geler le plafond des prix de l’énergie d’Ofgem à 2 500 £ par an pendant deux ans, une politique qu’il a révélée coûterait au gouvernement 60 milliards de livres sterling au cours de ses six premiers mois.

Voici ce que le chef du Trésor avait à dire d’autre, car il affirmait que le Royaume-Uni avait «trop d’obstacles à l’entreprise» en jeu, qu’il espérait supprimer afin de ramener l’économie à la croissance.

Taux d’impôt sur le revenu de 45p supprimé

La plus grande surprise du mini-budget de M. Kwarteng a été son annonce que le taux d’imposition sur le revenu de 45 pence payé par les plus hauts revenus de Grande-Bretagne sera supprimé.

La chancelière a également accéléré une réduction prévue de 1 pence du taux de base – de 20 pence à 19 pence – qui entrera désormais en vigueur en avril prochain.

M. Kwarteng a affirmé que l’abolition du taux de 45p pour les personnes gagnant plus de 150 000 £, déjà réduit de 50p par George Osborne il y a dix ans, “simplifiera le système fiscal et rendra la Grande-Bretagne plus compétitive”.

Le plafond des bonus des banquiers supprimé

Le seuil limitant les primes des banquiers à 200 % de leur salaire annuel a également été abaissé par la nouvelle chancelière.

Le plafond européen a été imposé en 2014 pour décourager le type de recherche de profit qui, selon certains critiques, a déclenché le krach financier de 2008.

Il a limité les primes annuelles à 100 % du salaire – ou 200 % si les actionnaires l’approuvaient – ​​afin de réduire les incitations récompensant la prise de risques.

Mais M. Kwarteng a déclaré que son impact n’avait jamais plafonné la rémunération totale, car les banques avaient simplement déplacé les paiements des primes vers le salaire.

“La vigueur de l’économie britannique a toujours dépendu d’un secteur des services financiers solide”, a-t-il déclaré aux députés. “Nous avons besoin de banques mondiales pour créer des emplois ici, investir ici et payer des impôts ici à Londres, pas à Paris, pas à Francfort, pas à New York.”

La chancelière s’est également engagée à “présenter un ensemble ambitieux de réformes réglementaires pour l’industrie plus tard à l’automne”.

Baisse de l’impôt sur les sociétés

L’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices des grandes entreprises sous le prédécesseur de M. Kwarteng, Rishi Sunak, sera également supprimée. M. Kwarteng a affirmé que cette décision contribuerait à stimuler à la fois les salaires et les emplois.

Mini-budget : Kwasi Kwarteng annonce l’annulation de la hausse de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices des entreprises

Le prélèvement devait passer de 19% à 25% en avril prochain – après que M. Sunak ait reconnu que le faible taux n’avait pas réussi à stimuler l’investissement – ​​mais restera désormais au taux le plus bas du G20, selon M. Kwarteng.

Réduction du droit de timbre

M. Kwarteng a révisé la réglementation sur la taxe que les acheteurs de maison en Angleterre et en Irlande du Nord paient lorsqu’ils acquièrent une nouvelle propriété afin que rien ne soit désormais dû sur les premiers 250 000 £, contre 125 000 £ précédents (ou 425 000 £ pour les premiers acheteurs, à partir de 300 000 £).

Le chancelier a déclaré que cela signifierait d’épargner à 200 000 personnes le droit de timbre et que: “L’accession à la propriété est la voie la plus courante pour que les gens possèdent un bien, leur donnant un intérêt dans le succès de notre économie et de notre société.”

“Nous allons augmenter la valeur de la propriété sur laquelle les premiers acheteurs peuvent demander un allégement, de 500 000 £ à 625 000 £”, a-t-il ajouté.

Kwasi Kwarteng annonce la suppression du droit de timbre sur les maisons d’une valeur allant jusqu’à 250 000 £

M. Sunak a introduit des vacances similaires pendant la pandémie de coronavirus qui ont été prolongées à plusieurs reprises et ne se sont terminées qu’en Angleterre en septembre dernier.

La hausse de l’assurance nationale supprimée

Comme indiqué à l’avance, M. Kwarteng a confirmé que l’augmentation prévue de 1,25% des cotisations à l’assurance nationale annoncée par M. Sunak serait annulée “le plus tôt possible”, c’est-à-dire le 6 novembre.

Le Trésor a déclaré jeudi que le changement permettrait d’économiser près de 28 millions de personnes en moyenne 330 £ par an.

La taxe sur la santé et les soins sociaux introduite par le gouvernement de Boris Johnson subira le même sort, a déclaré la chancelière aux députés.

La hausse des taxes sur l’alcool supprimée

M. Kwarteng a annoncé que les augmentations prévues des taxes sur l’alcool seraient annulées.

« Notre volonté de moderniser s’étend également aux taxes sur l’alcool. J’ai écouté les préoccupations de l’industrie au sujet des réformes en cours. Je vais donc introduire une mesure transitoire de 18 mois pour la taxe sur le vin », a déclaré la chancelière.

“J’étendrai également l’allègement des tirages pour couvrir les petits fûts de 20 litres et plus, afin d’aider les petites brasseries. Et, en cette période difficile, nous n’allons pas laisser les taux de droits sur l’alcool augmenter conformément au RPI [Retail Price Index].”

“Je peux donc annoncer que les augmentations prévues des taux de droits pour la bière, le cidre, le vin et les spiritueux seront toutes annulées.”

Dans le même ordre d’idées, il a annoncé que les achats hors TVA seraient introduits pour les visiteurs étrangers.

Autres réformes

M. Kwarteng a affirmé que son mini-budget permettrait au pays d’économiser 45 milliards de livres sterling par an et a promis plus de détails sur l’approche budgétaire de l’administration à l’avenir, affirmant que l’Office for Budget Responsibility publierait une prévision économique avant la fin de l’année, avec une seconde à suivre dans la nouvelle année.

Il a déclaré qu’il y aurait d’autres annonces dans les semaines à venir qui couvriraient “le système de planification, la réglementation commerciale, la garde d’enfants, l’immigration, la productivité agricole et l’infrastructure numérique”.

Ailleurs, il s’est engagé à “accélérer les réformes” du plafond des charges de retraite, afin qu’il ne s’applique plus aux “commissions de performance bien conçues” et a exprimé sa volonté de “simplifier” le système fiscal britannique tout en “réduisant” l’Office of Tax. Simplification.

Il a déclaré que le gouvernement prévoyait d’introduire de nouvelles “zones d’investissement” à faible taux d’imposition, ce qui permettrait d’assouplir les règles d’urbanisme et de réduire les taxes professionnelles pour encourager l’investissement.

La chancelière a également déclaré qu’une législation était en cours d’élaboration visant à obliger les syndicats à soumettre des offres salariales à un vote des membres afin que les grèves ne puissent être déclenchées qu’une fois les négociations définitivement rompues.

Il a également confirmé son intention de faire en sorte qu’environ 120 000 personnes supplémentaires bénéficiant du crédit universel prennent des mesures actives pour rechercher un travail plus nombreux et mieux rémunéré ou faire face à une réduction de leurs prestations.