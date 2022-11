Mini-budget pour aider le Canada à être compétitif

OTTAWA –

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, doit déposer sa mise à jour budgétaire de mi-année à la Chambre des communes aujourd’hui, axée fortement sur la stimulation des investissements dans les industries canadiennes de l’énergie propre en réponse aux nouvelles incitations fiscales américaines promulguées l’été dernier.

Le gouvernement est déjà plus avancé financièrement que prévu, car l’inflation et une reprise économique plus forte ont fait grimper les recettes fiscales.

Mais après des années de programmes de secours coûteux contre le COVID-19, Freeland se replie sur ce que le gouvernement considère comme une position budgétaire justifiée par la nécessité de réduire les déficits et de se préparer à la probabilité d’une récession économique en 2023.

«Évidemment, je ne vais pas écoper le ministre des Finances, mais c’est un énoncé économique d’automne qui assurera la responsabilité financière», a déclaré Rachel Bendayan, députée libérale de Montréal et secrétaire parlementaire du ministre associé des Finances.

On ne s’attend pas à ce que Freeland fasse plus pour aider les Canadiens à surmonter la crise du coût de la vie. En septembre, elle a offert 4,5 milliards de dollars pour doubler temporairement les remboursements de TPS, créer une prestation de soins dentaires pour la plupart des enfants de moins de 12 ans et offrir un complément unique de 500 dollars à une allocation nationale aux locataires à faible revenu.

Cette aide à la TPS commencera à se faire sentir vendredi alors que les dépôts commenceront à atterrir sur les comptes bancaires de 11 millions de familles à revenu faible et moyen. Le projet de loi créant le complément d’allocation dentaire et d’allocation logement est toujours devant le Sénat.

Le gouvernement a signalé que le mini-budget sera assez mini, axé sur des investissements ciblés plutôt que sur de nouveaux programmes à grande échelle.

Il comprendra une nouvelle taxe sur les rachats d’actions des entreprises pour encourager les entreprises à investir dans leurs propres opérations et introduire des incitations fiscales nouvelles ou améliorées pour favoriser la croissance des énergies propres, y compris l’hydrogène.

Les deux font partie de la loi sur la réduction de l’inflation que le président Joe Biden a négociée et promulguée en août. Les acteurs de l’industrie ont averti à maintes reprises le gouvernement que le Canada doit égaler les États-Unis, sinon les investissements fuiront vers le sud et mettront les Canadiens au chômage.

La loi comprend près de 400 milliards de dollars d’incitations fiscales, de subventions et de garanties de prêts pour les secteurs de l’énergie propre, notamment la production d’électricité, les voitures électriques et la fabrication de batteries.

Il comprend également une taxe de 1% sur les rachats d’actions des entreprises, ce que Freeland devrait refléter dans la mise à jour d’aujourd’hui. C’est bien en deçà de l’impôt sur les bénéfices exceptionnels que le NPD veut qu’Ottawa impose aux sociétés qui, selon eux, s’enrichissent aux dépens des familles canadiennes.

Matt Poirier, directeur principal des politiques et des relations gouvernementales chez Manufacturiers et exportateurs du Canada, a déclaré mardi à un comité de la Chambre des communes que la loi américaine sur la réduction de l’inflation est accompagnée de voyants rouges clignotants partout pour le secteur manufacturier canadien.

Poirier a déclaré que la réponse du Canada dans l’énoncé économique de l’automne doit inclure des programmes de contrepartie de ce côté-ci de la frontière, ou “au moins signaler à l’industrie que la solution est en route”.

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a déclaré mercredi que le gouvernement était au-dessus.

“Nous resterons compétitifs”, a déclaré Champagne aux journalistes après la réunion du caucus libéral. “Nous savons que la loi sur la réduction de l’inflation aux États-Unis et la loi CHIPS sont un catalyseur pour que nous en fassions plus.”

La loi CHIPS, également promulguée en août, prévoit 280 milliards de dollars pour stimuler la recherche et la fabrication nationales de semi-conducteurs.

Les libéraux ont été critiqués pour les dépenses liées à la pandémie qui duraient plus longtemps que nécessaire et alimentaient potentiellement l’inflation. Parallèlement, le solide rebond économique du Canada après la récession de la COVID-19 a été attribué en partie à la réponse budgétaire.

Les conservateurs ont mené la charge contre les libéraux pour avoir trop dépensé, mais le caucus libéral montre également des signes d’inquiétude.

Thunder Bay – Le député de Rainy River, Marcus Powlowski, a déclaré qu’il ne s’agissait pas tant de « maîtriser » les dépenses, car cela présuppose que les fonds qu’Ottawa a offerts pour aider les gens à traverser la COVID-19 étaient hors de contrôle, « ce qui, à mon avis, n’est pas l’affaire.”

Pourtant, Powlowski a déclaré que c’était une autre époque maintenant avec des taux d’intérêt plus élevés et des coûts de la dette en hausse.

“Il y a plus d’opportunité d’être frugal maintenant”, a-t-il déclaré.

L’ancien directeur parlementaire du budget, Kevin Page, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’énoncé économique de l’automne soit une mise à jour traditionnelle de mi-année, mais pourrait également être l’occasion pour Ottawa de revoir ses objectifs et ses règles de dépenses.

“Il est important que la politique monétaire et budgétaire fonctionne de manière cohérente”, a déclaré Page dans un e-mail.

Freeland a déclaré à plusieurs reprises que le gouvernement fédéral se concentrera sur les restrictions budgétaires alors que la Banque du Canada s’efforce de réduire l’inflation avec des hausses de taux d’intérêt.

Depuis mars, elle a relevé son taux directeur six fois de suite, le faisant passer de 0,25 % à 3,75 %. La banque centrale a également signalé que les taux d’intérêt devront augmenter pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

La bonne nouvelle pour le gouvernement fédéral est que ses finances se sont considérablement améliorées au cours de la dernière année. La même inflation qui a forcé les Canadiens à payer plus pour l’épicerie, l’essence et le chauffage domestique a contribué à faire grimper les recettes fiscales du gouvernement.

Les caisses fédérales ont également profité de la forte reprise économique du Canada après la pandémie de COVID-19 et des bénéfices élevés des entreprises.