Mini-budget 2022 – dernier : Kwasi Kwarteng dévoilera son plan de réduction des impôts et des factures d’énergie

Le chancelier Kwasi Kwarteng détaillera près de 200 milliards de livres sterling de réductions d’impôts, de subventions énergétiques et de réformes de la planification, dans le cadre de la tentative du Premier ministre Liz Truss de mettre fin à «l’orthodoxie du trésor».

Le contexte de marché pourrait difficilement être plus hostile pour le nouveau ministre des Finances. La livre sterling est tombée hier à son plus bas niveau face au dollar depuis 1985, tandis que les obligations d’État britanniques ont enregistré leur plus forte baisse sur une journée depuis le début de la pandémie.