Les scientifiques qui enquêtent sur la menace posée par les éternuements ont fait une découverte alarmante: les explosions nasales peuvent imiter le comportement des nuages ​​de champignons qui se forment après une explosion nucléaire.

Des chercheurs de l’Université de Loughborough au Royaume-Uni ont modélisé la dynamique des fluides des nuages ​​expiratoires éjectés lors de la toux et des éternuements.

Ils ont découvert que les nuages ​​en constante évolution de brouillard de mucus, de jet de crachat et de décharge variée contenus dans les éternuements correspondent à un phénomène connu sous le nom d’anneaux vortex flottants – qui ferait l’envie du souffleur de fumée le plus pratiqué.

«Dans la majorité de nos analyses, les prédictions faites par notre modèle suggèrent que les plus grosses gouttelettes dépassent systématiquement les plages horizontales de deux mètres. [6.5ft] de la source avant de s’installer au sol, » explique le mathématicien Dr Emiliano Renzi.

© Renzia & Clarke, Physique des fluides, 2020





Curieusement, cet anneau vortex turbulent, dans lequel le fluide tourne autour d’un axe imaginaire tout en formant une boucle fermée, est également visible dans les nuages ​​de champignons issus d’explosions nucléaires.

Ce phénomène, couplé à une charge virale à grande vitesse éjectée d’un nez ou d’une bouche humaine agit donc comme une sorte de bombe nasale miniaturisée, selon les chercheurs.

«Dans certains cas, les gouttelettes sont propulsées à plus de 3,5 mètres [11.5ft] par le vortex flottant, qui agit comme une mini bombe atomique, » Dit Renzi.

Selon le modèle, les gouttelettes plus petites peuvent atteindre une hauteur de quatre mètres (13 pieds) en quelques secondes, grâce à cet effet mini-vortex – le point idéal pour atteindre les systèmes de ventilation dans de nombreux bâtiments. Pas idéal dans une pandémie mondiale.

© WikiImages de Pixabay





Plus inquiétant encore, les plus petites gouttelettes de ces mini-fusées à morve peuvent atteindre des hauteurs comparativement stratosphériques de six mètres (20 pieds) et rester en suspension dans l’air pendant de longues périodes de temps, augmentant encore davantage le risque potentiel de propagation de l’infection.

«Pour les maladies susceptibles de se transmettre par inhalation d’aérosols, ces résultats commencent à montrer dans quelle mesure les gouttelettes peuvent voyager dans des délais relativement courts». écrivent les auteurs.

Les chercheurs ont découvert que le fait d’incliner la tête vers le bas et non vers l’arrière – certaines personnes veulent juste regarder le monde brûler – réduirait considérablement les retombées dans l’air des pets du nez.

Les scientifiques reconnaissent qu’ils ont fait un certain nombre d’hypothèses mathématiques dans leur modèle, et qu’un certain nombre d’inconnues subsistent sur les mécanismes spécifiques des éternuements humains ainsi que sur leur capacité à transmettre une charge virale sur des distances.

Cela dit, il semble que les directives de distanciation sociale standard consistant à maintenir une distance de deux mètres (six pieds) entre les humains ne soient peut-être pas suffisantes.

«Nous recommandons des changements de comportement et de culture dans les populations pour diriger la toux vers le sol, en plus de porter des masques faciaux, ce qui pourrait aider à atténuer le risque de transmission directe à courte distance des virus respiratoires». disent les boffins.

