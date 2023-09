Ming-Chi Kuo prédit que les pénuries de matériel réduiront de moitié la production d’Apple Vision Pro

Il y a un débat en cours sur le Vision Pro récemment annoncé par Apple et son succès potentiel. Certains pensent que l’intérêt initial est plutôt décevant, même si Apple dit exactement le contraire. L’analyste de marché populaire Ming-Chi Kuo se range du côté des sceptiques sur la question et dispose de quelques chiffres pour étayer ses affirmations.

Kuo affirme que la pénurie de matériel sera le plus gros obstacle d’Apple dans un avenir proche. Seuls quelques fournisseurs clés ont réussi à se démarquer et ne sont en mesure de fournir que la moitié de ce qu’Apple avait initialement prévu. Ainsi, sur la base de la capacité maximale de ces fournisseurs, seuls 400 000 à 600 000 Vision Pro seront probablement produits en 2024. Et ce n’est pas suffisant pour répondre à la demande estimée à 1 million d’unités la même année. Ce rapport coïncide avec un rapport antérieur sur la capacité de production.

En conséquence, Apple a annulé le développement de son casque low-cost prévu pour 2025. De cette façon, l’entreprise peut se concentrer sur le seul Vision Pro disponible et produire les unités nécessaires.

Apple devrait en outre introduire une mise à niveau matérielle d’ici 2027, car elle ne sera pas en mesure de résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement auxquels elle est confrontée. En outre, Ming-Chi Kuo pense qu’Apple aura du mal à expliquer les cas d’utilisation potentiels aux utilisateurs et qu’il aura du mal à expliquer pourquoi ils ont exactement besoin d’un Vision Pro, malgré l’excellente expérience utilisateur.

Il faudra un certain temps pour que le Vision Pro devienne un produit grand public dont tout le monde a besoin, comme l’iPhone.

