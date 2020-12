Vous avez probablement déjà entendu dire qu’Apple prévoit de sortir de nouveaux iPad et MacBook avec des mini panneaux LED. Et les choses semblent bien évoluer pour Apple et ses fournisseurs avec des rendements bien meilleurs que prévu. C’est pourquoi Ming-Chi Kuo pense que nous verrons deux nouveaux MacBook avec des mini panneaux LED.

Le MacBook Air moins cher ainsi qu’un MacBook Pro redessiné, probablement le modèle 13 pouces, seront les premiers de la famille MacBook à adopter la nouvelle technologie d’affichage. Les iPad bénéficieront du même traitement, mais les MacBook resteront le moteur de l’adoption des mini LED, principalement en raison de sa nouvelle puce M1. En fait, l’analyste prévoit une augmentation de 100% des expéditions annuelles de MacBook au cours des trois prochaines années.

En parlant d’expéditions, en raison du meilleur rendement, Apple a augmenté ses commandes de mini LED de 350% pour 2021 et de 450% pour 2022, atteignant 10-12 millions et 25-28 millions d’unités. Epistar devrait prendre 90% de la part de marché des mini panneaux LED, ce qui est presque identique à l’offre exclusive d’Apple. Encore. on pense qu’Epistar ne bénéficiera pas uniquement d’Apple. L’entreprise recevra probablement de nombreuses commandes d’autres sociétés pour des téléviseurs LED, des ordinateurs portables, des moniteurs et des écrans de voiture.

Mis à part les MacBook et les iPad, Ming-Chi Kuo signale trois nouveaux chargeurs prévus pour l’année prochaine, les chargeurs Power Delivery pour Android devenant le choix grand public.

