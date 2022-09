L’analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities a publié un premier rapport sur les précommandes de la dernière génération d’iPhone d’Apple. La demande pour l’iPhone 14 Pro Max a dépassé celle du 13 Pro Max l’année dernière, il a donc été noté “bon, l’iPhone 14 Pro a obtenu une note neutre (c’est-à-dire la même demande que le 13 Pro) et les deux autres modèles ont obtenu un” mauvais ” évaluation.

En fin de compte, cela semble être un lavage pour Apple en termes de nombre total, mais cette évolution vers les modèles haut de gamme entraînera un prix de vente moyen (ASP) plus élevé. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus représentent 45 % des livraisons de la série iPhone 14.

Fait intéressant, sur la base des données de Kuo, la demande pour le nouveau modèle Plus est plus faible que même l’iPhone 13 mini vu l’année dernière – vous savez, le mini qui a été tué en raison d’une faible demande (le Plus fait également pire que l’iPhone SE de cette année , Apparemment).

Si la faible demande pour les deux modèles vanille se maintient, Apple devrait réduire les objectifs d’expédition pour eux dans les semaines à venir. L’augmentation de l’objectif pour les deux modèles Pro dépendra de la durée de l’afflux de précommandes pour eux.

Notez que ces données sont estimées sur la base des temps d’attente des nouveaux modèles d’iPhone 14 sur plusieurs marchés majeurs – six semaines pour le Pro Max, cinq pour le Pro, tandis que les deux autres seront en stock le jour du lancement. Il y a quelques semaines, Kuo a publié un rapport similaire basé sur les précommandes hors ligne en Chine. Là, les deux modèles Pro représentaient 85% des précommandes, le Plus moins de 5%.

La série iPhone 14 n’a même pas encore été mise en vente correctement – elle accepte maintenant les précommandes, les premières ventes devraient commencer vendredi (16 septembre). Le Plus sera mis en vente plus tard (le mois prochain), mais jusqu’à présent, les choses ne vont pas bien pour l’iPhone 14 Plus.

Quant aux pros, Kuo écrit : “Il ne fait aucun doute que le résultat des précommandes pour les modèles Pro prouve à nouveau qu’Apple a encore de nombreux clients fidèles et fidèles au milieu de la détérioration de l’économie, mais cela ne signifie pas qu’Apple augmentera immédiatement les commandes de modèles Pro.”

