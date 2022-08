Mines, incendies, roquettes : les ravages de la guerre ravagent les agriculteurs ukrainiens

L’Ukraine fait également face à des conséquences économiques immédiates. Le ministère de l’Agriculture a cité des études montrant que la guerre coûtera aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires 23 milliards de dollars cette année en manque à gagner, en matériel détruit et en frais de transport plus élevés.

Les agriculteurs ukrainiens et le gouvernement se sont adaptés, trouvant des solutions de contournement aux voies de transport bloquées, installant des sites temporaires pour stocker les céréales et essayant de déminer les champs pour ramener la récolte. Les cultures les plus durement touchées sont le blé, l’orge et le tournesol, car elles sont cultivées dans des zones proches des combats, selon le ministère de l’Agriculture.

“Alors que la Russie fait chanter le monde avec la faim, nous essayons d’empêcher une crise alimentaire mondiale”, a déclaré le président Volodymyr Zelensky à propos des efforts visant à maintenir la production des fermes ukrainiennes.