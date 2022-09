Miner Piedmont dévoile les plans d’une nouvelle usine de raffinage de lithium en faveur des chaînes d’approvisionnement nationales de véhicules électriques

Piedmont Lithium a annoncé jeudi son intention de construire une nouvelle usine de raffinage de lithium dans le Tennessee, alors que les États-Unis se précipitent pour développer des chaînes d’approvisionnement nationales pour les matières premières essentielles à la transition énergétique.

L’annonce de jeudi fait suite au plus grand programme de financement climatique de l’histoire des États-Unis, que le président Joe Biden a promulgué en août. Le paquet comprend des incitations pour relancer les chaînes d’approvisionnement nationales pour les batteries de véhicules électriques, bien que Piedmont ait déclaré que des plans pour l’usine étaient en cours d’élaboration avant la loi sur la réduction de l’inflation.

Maintenant que l’entreprise a sélectionné le site dans le comté de McMinn, elle va commencer le processus d’obtention des permis nécessaires, qui peut être long. Pourtant, la société vise la construction à partir de 2023, avec une production commençant en 2025.

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, l’usine produira 30 000 tonnes métriques de lithium par an, ce qui en fera la plus grande installation de raffinage de lithium aux États-Unis, selon la société. Le Piémont a déclaré qu’il produirait suffisamment de matériel pour fournir environ 500 000 véhicules électriques par an.

Piedmont n’a actuellement aucune mine active aux États-Unis, donc une fois que l’installation sera opérationnelle, elle traitera le concentré de spodumène provenant des opérations internationales de Piedmont au Québec et au Ghana.

À terme, la société espère utiliser du lithium extrait au pays. La société a des plans pour une mine ainsi qu’une autre usine en Caroline du Nord, bien que le PDG Keith Phillips ait déclaré que c’était difficile du point de vue des permis, car la mine et l’usine se trouvent sur le même site.