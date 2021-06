Miner des bitcoins pourrait devenir plus facile après la répression de la cryptographie en Chine

Avec la répression chinoise contre les crypto-monnaies, il pourrait bientôt devenir beaucoup plus facile – et plus rentable – d’exploiter le bitcoin.

Le mois dernier, Pékin a appelé à des mesures pour éradiquer l’extraction de bitcoins au milieu des inquiétudes concernant son impact environnemental. Cela a déjà conduit les mineurs de crypto à fuir la Chine pour d’autres régions, comme l’Amérique du Nord.

La répression en Chine s’est intensifiée au cours du week-end, les autorités de la province chinoise du Sichuan, riche en hydroélectricité, ordonnant aux mineurs de crypto de cesser leurs opérations.

Selon les rapports, plus de 90 % de la capacité d’extraction de bitcoins de la Chine serait fermée. On pense qu’entre 65% et 75% de toutes les extractions mondiales de bitcoins ont lieu en Chine.

Bien que ce ne soit peut-être pas une bonne nouvelle pour les mineurs de bitcoins en Chine, d’autres pourraient en bénéficier.