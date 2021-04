Le héros de la Cheltenham Gold Cup, Minella Indo, a été exclu de la Ladbrokes Punchestown Gold Cup mercredi en raison d’un pied meurtri.

Henry de Bromhead a été contraint de débrancher son chant du cygne saisonnier prévu lorsqu’il a découvert le problème lundi.

Minella Indo a mené à la maison un doublé historique pour l’entraîneur de la Gold Cup le mois dernier, en battant son coéquipier A Plus Tard.

« C’est une chose très mineure, mais c’est la bonne chose à faire et nous avons pensé que nous ferions savoir à tout le monde le plus tôt possible », a déclaré De Bromhead.

«Il ne semblait tout simplement pas bien quand nous le regardions et quand nous l’avons regardé, il s’est meurtri à la plante du pied.

« Nous appellerons ça un jour maintenant, il a eu une excellente saison. »

La victoire de Minella Indo a couronné un Cheltenham fantastique pour l’équipe De Bromhead, ayant également remporté le Champion Hurdle avec Honeysuckle et le Champion Chase avec Put The Kettle On – la première fois que les trois courses de fond étaient remportées par le même entraîneur en un an.

De Bromhead a ensuite sauté les deux premiers à domicile dans le Grand National avec Rachael Blackmore créant l’histoire sur Minella Times, battant Balko Des Flos.

En l’absence de Minella Indo, Al Boum Photo, qui avait remporté les deux précédentes Gold Cups à Cheltenham et était troisième cette année, est le nouveau favori 13-8 avec Coral.

« Peu de choses ont mal tourné pour Henry de Bromhead ces dernières semaines, mais le revers de Minella Indo signifie que l’entraîneur n’ajoutera pas la Ladbrokes Punchestown Gold Cup à son incroyable grande course cette saison », a déclaré David Stevens de Coral.

Un peloton de six sera désormais aligné, y compris un défi à quatre volets de l’écurie Willie Mullins, avec le vainqueur de l’année dernière Kemboy, Easy Game et Melon rejoignant Al Boum Photo.

Paul Nicholls envoie le Clan Des Obeaux, vainqueur du Betway Bowl à Aintree ce mois-ci, tandis que Fakir D’oudairies de Joseph O’Brien est l’autre prétendant.

Galopin Des Champs et Vanillier, gagnants du Festival de Cheltenham, s’affrontent dans l’Irish Mirror Novice Hurdle.

Ce dernier a soulevé la haie des novices d’Albert Bartlett pour Gavin Cromwell, tandis que le Galopin Des Champs, formé aux Mullins, a remporté la haie de handicap des Martin Pipe Conditional Jockeys.

Mullins a également Albert Bartlett quatrième Stattler – avec le troisième, Streets Of Doyen de John McConnell, également dans le mélange dans un peloton de huit coureurs.

Sir Gerhard, pour l’écurie Mullins, est le titre de la troisième course de catégorie un sur la carte, l’ITM – Champion des ventes en magasin irlandais de soutien INH Flat Race.

Le joueur de six ans tente de porter son record parfait selon les règles à quatre après son succès dans le Weatherbys Champion Bumper à Cheltenham.

Il a eu raison de son compagnon stable Kilcruit d’une demi-longueur ce jour-là, et le duo s’affronte à nouveau dans un concours alléchant.

Ardla de Mick Halford, Eric Bloodaxe de la cour de Joseph O’Brien et O’Toole de Stuart Crawford font également partie des huit coureurs.