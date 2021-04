Le héros de la Cheltenham Gold Cup, Minella Indo, affrontera un maximum de 10 rivaux lorsqu’il soumettra sa candidature à Punchestown mercredi.

La charge d’Henry de Bromhead a conduit son compagnon d’écurie A Plus Tard à remporter le ruban bleu à Prestbury Park le mois dernier sous la direction de Jack Kennedy, qui sera à nouveau à bord de la Ladbrokes Punchestown Gold Cup la semaine prochaine.

Le joueur de huit ans est sur le point de renouer avec la rivalité avec le duo formé par Willie Mullins d’Al Boum Photo et Kemboy.

Al Boum Photo a terminé à une honorable troisième place en soumissionnant pour un triplé de la Gold Cup dans les Cotswolds, tandis que Kemboy – qui avait déjà battu Minella Indo en remportant l’Irish Gold Cup à Leopardstown – n’était que neuvième.

Kemboy a envoyé Ruby Walsh à la retraite après avoir battu Al Boum Photo lors de la dernière course de la Gold Cup de Punchestown en 2019.

Mullins est également parti chez Ryanair Chase vainqueur Allaho, Easy Game et Melon, tandis que les espoirs britanniques seront portés par le Clan Des Obeaux, qui a été complété jeudi matin au prix de 25 000 euros.

Le double vainqueur du King George est revenu sur la piste gagnante du Betway Bowl à Aintree plus tôt dans le mois – et l’entraîneur Paul Nicholls a hâte de le voir affronter les Irlandais dans une course qu’il a remportée avec Neptune Collonges en 2007 et 2008.

« Ce temps est idéal pour lui, cette période de l’année lui convient et la piste devrait lui convenir », a déclaré Nicholls.

« Il est en bonne forme et a l’air fantastique, alors nous avons vraiment hâte d’y être.

«Nous avons eu beaucoup de succès à Punchestown dans le passé, avec Neptune Collonges et Master Minded et d’autres.

« Il s’agit d’avoir des chevaux assez bons pour être compétitifs dans ces courses. »

La paire de Tiger Roll et The Storyteller de Denise Foster, Fakir d’Oudairies de Joseph O’Brien et Court Maid entraînée par Tom Mullins sont les autres espoirs.

L’événement vedette de la journée d’ouverture du Festival de Punchestown mardi est le William Hill Champion Chase.

Willie Mullis a déjà déclaré son intention de diriger à la fois Allaho et Chacun Pour Soi dans ce concours de première année, avec Cilaos Emery.

Fakir d’Oudairies a également cette option, tandis que Kim Bailey et Dan Skelton espèrent envoyer First Flow et Nube Negra à travers la mer d’Irlande.

Castlegrace Paddy (Pat Fahy), Daly Tiger (Noel Meade) et Put The Kettle On, l’héroïne de De Bromhead’s Queen Mother Champion Chase, complètent les neuf confirmations, bien que ce dernier soit sur le point de disputer la Celebration Chase de samedi à Sandown.

Apprécier C’est l’attraction vedette parmi les 13 encore dans le mélange pour la première année de la semaine – le champion des solutions marchandes eCOMM Novice Hurdle.

Gagnant fulgurant de la haie des novices suprêmes à Cheltenham, le joueur de sept ans sera un ordre chaleureux de revenir sur son sol.

Echoes In Rain et Blue Lord font également partie d’une solide équipe Mullins dans la même course, tandis que De Bromhead a confirmé le vainqueur de Ballymore Novices Hurdle, Bob Olinger, bien qu’il semble plus susceptible de courir plus tard dans la semaine.

La troisième et sans doute la plus excitante des trois courses de première année du premier jour est la Novice Chase Champion du Dooley Insurance Group, qui devrait organiser un affrontement alléchant entre le Monkfish formé par Mullins et l’Envoi Allen de De Bromhead.

L’entraîneur champion a également l’héroïne du Cheltenham Festival Colreevy et Franco De Port dans un champ de huit.

Les principales courses de soutien à la Gold Cup de mercredi sont l’Irish Daily Mirror Novice Hurdle sur trois miles et l’ITM – Champion des ventes en magasin irlandais INH Flat Race.

Vanillier de Gavin Cromwell tentera de compléter sa victoire dans l’Albert Bartlett à Cheltenham dans le premier, tandis que Mullins est prêt à laisser Champion Bumper un-deux Kilcruit et Sir Gerhard verrouiller à nouveau les cornes dans ce dernier.

Cromwell entraîne également le favori probable pour la grande course de jeudi – le Ladbrokes Champion Stayers Hurdle.

Flooring Porter a parcouru chaque mètre de la course pour remporter le Stayers ‘Hurdle à Cheltenham et aura envie de faire un suivi.

Une entrée de 19 personnes comprend également Mme Milner, la gagnante de la finale Pertemps de Paul Nolan, le vice-champion Stayers ‘Hurdle de Denise Foster, Sire Du Berlais et le quatrième Beacon Edge de Noel Meade.

Energumene, qui a manqué de manière décevante l’Arkle Cheltenham après avoir subi un revers, est l’un des huit candidats restants pour la première année de Ryanair Novice Chase.

Envoi Allen a également la possibilité de participer à ce concours de deux milles.