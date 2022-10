Minecraft Star ‘Dream’ a finalement révélé son visage et Internet est devenu sauvage

La sensation YouTube, Dream, qui est populaire pour ses vidéos Minecraft, a enfin révélé son visage. Le YouTuber qui bénéficie d’un énorme suivi de 30 millions d’abonnés, avait toujours gardé son visage caché derrière un masque souriant pendant des années. La vidéo publiée sur YouTube dimanche soir montre le créateur envisageant différentes façons de dévoiler son visage. Au départ, il est assis le dos face à la caméra, il se cache ensuite derrière un écran vert et dort également avec une couverture pendant un bref instant avant de finalement révéler à quoi il ressemble.

“Je m’appelle Clay, autrement connu sous le nom de Dream online, peut-être avez-vous entendu parler de moi, peut-être pas. Peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo par pure curiosité et que vous ne vous souciez pas de qui je suis et que vous avez vu mon visage », a-t-il déclaré en se présentant à sa base de fans en ligne. Dans la même vidéo, Dream a également révélé le but de la révélation du visage. Selon la star de YouTube, il était sur le point de rencontrer un ami pour la première fois depuis plusieurs années.

L’ami en question veut filmer une vidéo de lui rencontrant Dream et, en plus de cela, le YouTuber vise maintenant à avoir plus de vie publique et à commencer à faire des choses. Cela l’inclura à rencontrer d’autres créateurs Internet. Il veut, “Simplement sortir dans le monde, être un vrai créateur, être une personne.” La vidéo de révélation du visage a recueilli plus de 16 millions de vues en moins de 12 heures après la sortie de la vidéo.

Dream s’est ouvert sur la façon dont il a été bunker par des personnes qui ont tenté de divulguer son visage dans le passé. “J’ai été bunkerisé, les gens ont essayé de me faire fuir le visage, essayant de trouver à quoi je ressemble, il y en a trop.” Tout en expliquant ce que ce visage signifie pour lui, le créateur a ajouté : “Je vais continuer à faire le même contenu, je vais faire des vidéos Minecraft. Je ne prévois pas d’ajouter une caméra faciale, mais pour être honnête, je ferai également plus de contenu IRL, où moi et mes amis ferons des choses. Beaucoup d’idées créatives à venir. Enfin, la question est de savoir à quoi ressemble un rêve.

Il a terminé la vidéo sur une note émotionnelle en affirmant que sa chaîne est la preuve vivante que les gens peuvent tout réaliser. De plus, il ne veut pas que son visage soit révélé pour en retirer quoi que ce soit. Il a conclu: «Cette chaîne est la preuve vivante que n’importe qui peut faire n’importe quoi. Tout le monde peut être sous le masque. Je ne veux pas que mon visage révèle ce fait parce que c’est vrai et ça peut l’être. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Le rêve aurait pu être n’importe qui de n’importe où. Je vous aime du fond du cœur pour l’impact que vous avez eu sur moi, ma famille, mes amis et tout le monde autour de moi. Je serai éternellement redevable à mes téléspectateurs et à mes abonnés. Je vous aime.”

Voici quelques réactions à l’histoire :

Un Youtuber nommé GeorgeNotFound, un YouTuber anglais surtout connu pour la création de vidéos Minecraft. a déclaré que “j’ai déjà regardé la vidéo avant qu’elle ne soit téléchargée, je suis meilleur que vous tous. c’est la véritable histoire de youtube !”

Un autre utilisateur nommé Scristen a déclaré: “Tout le monde parle de la façon dont il a finalement révélé son visage, mais le fait qu’il ait pu cacher son visage au monde pendant si longtemps est vraiment impressionnant!”

Les attentes de certains utilisateurs étaient vraiment élevées et cela s’est soldé par une déception « Cette vidéo a prouvé une chose, les attentes des gens étaient bien trop élevées. Pourquoi être en colère contre quelqu’un qui ne ressemble pas à ce que vous attendiez ? Il a l’air bien comme il est”

Certains utilisateurs qui sont un fan fou de rêve disent : « Tellement fou de mettre un visage sur le monde après 2 ans dans ce Fandom. Tellement incroyablement fier de lui. Tu mérites le monde”

Un autre utilisateur nommé Clulessnyx a déclaré: «Deux années entières que je suis dans ce fandom et j’ai pu voir ton visage. Sérieusement, je ne pouvais toujours pas traiter cela, mais laissez-moi vous dire que je suis si heureux. J’ai hâte qu’une nouvelle ère commence :))”

La présence de Dream sur Internet remonte à 2014, il est populaire sur Internet pour être un joueur de Minecraft.

Quelle est votre réaction à cette histoire ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici