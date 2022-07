Minecraft n’achète pas le battage médiatique NFT, dit qu’ils sont exclusifs et encouragent le “profit”

Mojang Studios, la société appartenant à Microsoft derrière Minecraft, a publié une déclaration sur les NFT.

Les NFT ne seront pas autorisés dans Minecraft, a déclaré Mojang.

La société a déclaré que les NFT sont exclusifs et encouragent le “profit”.

Mojang Studios, la société derrière le jeu vidéo très populaire Minecraft, a annoncé qu’elle n’intégrerait pas les NFT dans le jeu dans un déclaration mercredi.

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des actifs numériques uniques qui prennent souvent la forme de oeuvres numériques.

Autres grands studios de jeux ont embrassé un récent engouement NFT et l’industrie du jeu est considérée par certains comme un marché de croissance majeur pour les jetons.

Mojang a clairement indiqué qu’il ne sauterait pas dans le train en marche.

Dans sa déclaration, Mojang a déclaré que les NFT “créent des modèles de rareté et d’exclusion qui entrent en conflit avec nos directives et l’esprit de Minecraft. Les NFT n’incluent pas toute notre communauté et créent un scénario des nantis et des démunis”.

Mojang semblait également s’inquiéter du fait que les NFT dans Minecraft pourraient conduire à une activité frauduleuse.

“La mentalité spéculative en matière de tarification et d’investissement autour des NFT détourne l’attention du jeu et encourage les profits”, a déclaré la société.

“Nous craignons également que certains NFT tiers ne soient pas fiables et puissent finir par coûter cher aux joueurs qui les achètent.”

La popularité de Minecraft donne du poids à la déclaration de Mojang. Minecraft a été le jeu le plus joué aux États-Unis au cours des trois premiers mois de cette année, selon Les données de la société d’études de marché NPD Group.

Mojang Studios appartient à Microsoft. Microsoft n’a pas immédiatement répondu lorsqu’il a été contacté par Insider pour demander si la déclaration de Mojang reflétait la position de l’entreprise dans son ensemble sur les NFT.

