Minecraft annonce une nouvelle mise à jour effrayante du biome et de la foule

Mojang célèbre tout ce qui concerne Minecraft ce week-end avec sa diffusion spéciale « Minecraft Live », et dans ce cadre, il a partagé de nouveaux détails sur ce qui se passe dans le futur pour le jeu de survie.

Pour commencer, un nouveau biome a été révélé. Il s’intitule officiellement « Le jardin pâle » et « évoque des sentiments étranges et effrayants ». Parallèlement à cela, il y a « The Creaking » – une nouvelle foule ressemblant à un arbre. Au lieu de l’endommager directement, vous devrez cibler le bloc cardiaque grinçant qui contrôle cette foule et qui est caché quelque part dans le biome.

« Le jour, le jardin pâle est paisible, mais à la tombée de la nuit, le biome prend une ambiance étrange. Et ce sentiment effrayant pourrait se transformer en peur lorsque vous rencontrez le grincement ! Osez regarder cette foule hostile et elle se figera sur place. . Attaquez-le directement et vos coups n’auront aucun effet. Vous devrez rechercher son bloc cardiaque grinçant pour avoir une chance de survivre.

Ce nouveau biome sera également rempli de toutes sortes d’effets sonores effrayants et de tons pâles. Cela comprend également un nouvel ensemble en bois de chêne pâle et de la mousse suspendue.

En plus de cela, Mojang ajoutera le mode hardcore à Bedrock et aux bundles (qui vous permettent de rassembler encore plus de fournitures d’artisanat) dans une nouvelle mise à jour « drop » intitulée Bundles of Bravery.

« Le jeu Bundles of Bravery apporte le mode Hardcore à Bedrock Edition (c’est déjà en Java) ainsi que des forfaits (à venir dans toutes les éditions). Ce dernier vous aidera à garder un inventaire propre, quelle que soit la façon dont vous choisissez de jouer. Rejoignez Stephen et Matthew pour expliquer pourquoi ces fonctionnalités sont si importantes pour tous les types de joueurs et à quoi vous pouvez vous attendre lorsqu’elles arriveront dans un avenir proche.

Le nouveau biome et la nouvelle foule seront « bientôt disponibles » dans les instantanés, les aperçus et les versions bêta, et le drop Bundles of Bravery arrivera également dans le futur. Vous pouvez voir le diffusion complète de Minecraft Live 2024 sur la chaîne YouTube Minecraft.

Mojang a également partagé une session approfondie sur la mise à jour Pale Garden, que vous pouvez consulter dans la vidéo ci-dessous :