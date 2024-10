Mine d’or du Colorado où un guide touristique a été tué et des touristes piégés ont été fermés par les régulateurs

DENVER– Une ancienne mine d’or du Colorado où un guide touristique a été tué et un groupe de touristes a été coincé pendant des heures après qu’un accident d’ascenseur ait reçu l’ordre de rester fermé et de ne pas effectuer de visites pendant que ses opérations étaient examinées, ont annoncé jeudi les régulateurs de l’État.

Dans un communiqué, la Division de la Réhabilitation, des Mines et de la Sécurité a déclaré que la décision de fermer la mine Mollie Kathleen avait été prise à la suite d’une inspection effectuée après l’incident du 10 octobre. L’agence doit déterminer si le décès de Patrick Weier, 46 ans, est dû au fait que la mine ne respectait pas la réglementation, a déclaré le porte-parole de la division, Chris Arend.

L’avis officiel envoyé à la mine mercredi citait un règlement qui permet à la division de fermer une mine utilisée comme attraction touristique si elle constate un « danger imminent ou important » pour les travailleurs ou le public. La mine devait déjà fermer pour l’hiver à partir de cette semaine.

Personne n’a répondu au téléphone à la mine jeudi. Son site Internet indique qu’il sera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Les autorités n’ont pas expliqué exactement comment Weier est mort, mais le shérif du comté de Teller, Jason Mikesell, a déclaré que sa mort était liée à un problème mécanique avec l’ascenseur et non à un problème médical.

Avant l’incident, les dossiers d’inspection de la mine étaient « satisfaisants » et ne montraient aucun problème de sécurité, a déclaré la division minière en annonçant la fermeture. La mine a été inspectée pour la dernière fois par l’État le 29 août, mais elle était chargée d’effectuer des inspections quotidiennes, a indiqué l’agence.

La Mollie Kathleen est la seule mine touristique dotée d’un ascenseur utilisé par le public, a indiqué la division.

Il descendait dans la mine dans les montagnes près de Colorado Springs lorsque, à environ 152 mètres de profondeur, la personne qui conduisait l’ascenseur depuis la surface « a senti quelque chose d’étrange » et l’a arrêté, a déclaré Mikesell.

Onze autres personnes, dont deux enfants, qui prenaient l’ascenseur lors de l’accident ont été emmenées avec lui après l’accident.

Douze adultes d’un deuxième groupe ont été piégés au fond de la mine, à 305 mètres sous terre, pendant que les ingénieurs s’assuraient que l’ascenseur pouvait être utilisé. Le groupe avait accès à l’eau et utilisait des radios pour communiquer avec les autorités, qui leur ont dit qu’il y avait un problème d’ascenseur, a déclaré Mikesell.

L’incident fait l’objet d’une enquête de la part du bureau de Mikesell et de l’Administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail, qui fait partie du ministère américain du Travail, a indiqué la division minière. Dans un communiqué, le ministère du Travail a déclaré que l’agence disposait de six mois pour mener à bien son enquête et ne discuterait pas des détails d’une inspection en cours.

La division minière a déclaré qu’elle était également prête à contribuer aux enquêtes.