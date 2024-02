Mine de Turquie : « course contre la montre » pour libérer les travailleurs après un glissement de terrain

Par Kathryn Armstrong

Il ya 1 heure

Source des images, Getty Images Légende, La mine Copler est l’une des plus grandes mines d’or de Turquie

Des centaines de sauveteurs poursuivent leurs recherches pour retrouver neuf ouvriers des champs aurifères portés disparus à la suite d’un glissement de terrain dans l’est de la Turquie.

Mardi, environ 10 millions de mètres cubes de terre sont tombés soudainement d’un ravin sur le site minier de Copler.

Quatre personnes, dont le responsable de terrain de la mine, ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête sur l’incident.

On craint également que des produits chimiques dangereux ne s’échappent du site et ne créent un désastre environnemental plus vaste.

L’ancien Premier ministre turc Binali Yildirim, qui a visité la mine, a déclaré que même si un certain nombre de travailleurs qui se trouvaient sur le site au moment du glissement de terrain ont pu s’échapper, ils ont déterminé que neuf d’entre eux sont portés disparus.

“Même si des efforts extraordinaires ont été déployés dans une course contre la montre, il est utile de dire que les conditions ne sont pas de notre côté, compte tenu de l’ampleur de l’incident”, a déclaré M. Yildirim à propos des efforts de sauvetage.

Cinq des travailleurs piégés se trouveraient dans un conteneur, trois dans un véhicule et un dans son camion dans une autre partie du chantier.

La mine Copler, l’une des plus grandes de Turquie, est située dans la province d’Erzincan, à environ 90 km de la capitale provinciale Erzincan et à plus de 600 km à l’est d’Ankara.

Parallèlement aux efforts de sauvetage, les autorités tentent d’apaiser les craintes que le cyanure et des dizaines d’autres produits chimiques utilisés dans l’extraction de l’or ne se propagent du site vers le fleuve Euphrate voisin, qui se jette dans la Syrie et l’Irak avant de se jeter dans le golfe Persique.

Le ministère turc de l’Environnement a déclaré qu’il testait l’Euphrate pour détecter des produits chimiques et qu’il n’avait jusqu’à présent constaté aucune preuve de pollution.

Les ponceaux d’un ruisseau se jetant dans la rivière ont été bouchés par mesure de précaution.

Mehmet Torun, l’ancien président de la Chambre des ingénieurs miniers, a déclaré au service turc de la BBC que le groupe avait lancé des avertissements répétés concernant la mine d’or.

“Nous avons dit qu’une mine d’or à Erzincan, qui se trouve sur une ligne de faille active et à 300 mètres de l’Euphrate à vol d’oiseau, est très dangereuse”, a déclaré M. Torun.

Il a qualifié l’incident de « terrible désastre environnemental ».

“Nous empoisonnons littéralement le fleuve qui arrose la Mésopotamie depuis des milliers d’années.

J’aimerais croire qu’il n’y a pas de fuite, mais je ne sais pas dans quelle mesure nous pouvons avoir confiance.”

Binali Yildirim a déclaré que les produits chimiques utilisés sur le site étaient stockés dans un endroit différent de celui où le glissement de terrain s’est produit.

Légende, Images satellite montrant les changements de localisation de la mine de 2006 à 2023

L’Union des chambres d’ingénieurs et d’architectes turcs, dont est membre la Chambre des ingénieurs des mines, faisait partie de ceux qui réclamaient la fermeture définitive de la mine de Copler.

Des efforts ont été faits en 2022 pour le fermer suite à une fuite de cyanure.

Anagold Mining, la société qui exploite le site, a été condamnée à une amende de 16,5 millions de livres turques (428 000 £ ; 536 000 $), mais la mine a été autorisée à rester ouverte.

SSR Mining, qui détient en partie Anagold, a suspendu sa production sur le site suite au glissement de terrain de mardi.

Les actions de SSR, négociées aux Bourses de New York et de Toronto, ont perdu plus de 50 % de leur valeur mardi.