Mine de charbon de Cumbria: le gouvernement reporte à nouveau sa décision sur une nouvelle fosse controversée

Une décision finale sur la question de savoir si une nouvelle mine de charbon extrêmement controversée en Cumbria devrait obtenir le feu vert a de nouveau été retardée.

Le gouvernement devait statuer la semaine prochaine sur l’octroi ou non d’un permis de construire pour la fosse près de Whitehaven.

Mais, au milieu des préoccupations climatiques majeures, les ministres ont maintenant déclaré qu’ils prendraient une décision d’ici le 8 novembre à la place – lorsqu’un nouveau Premier ministre sera en place.

L’installation proposée de 165 millions de livres sterling, qui serait la première nouvelle mine de charbon ouverte au Royaume-Uni en 30 ans, est au centre des débats depuis que ses plans ont été dévoilés pour la première fois en 2018.

Les partisans, qui comprenaient initialement le conseil de comté local, affirment que cela apporterait de vastes opportunités d’emploi et d’infrastructure dans l’une des régions les plus pauvres du pays.

Mais les opposants ont qualifié l’idée de catastrophe environnementale. Ce serait, a déclaré Lord Deben, président de la commission sur le changement climatique, un acte “absolument indéfendable”.

Annonçant le retard dans une lettre aux parties intéressées, Greg Clark, secrétaire d’État au nivellement, au logement et aux communautés, a déclaré: «C’est une question complexe et les responsables ne sont pas encore en mesure de terminer leurs réflexions avant de fournir des conseils aux ministres. .

« Dans ces circonstances, compte tenu de la date imminente de la décision, un délai supplémentaire est requis. Les ministres du plan ne seront donc pas en mesure de se prononcer sur cette demande à la date précédemment notifiée.

Il s’agit du troisième délai fixé après la tenue d’une enquête de planification en septembre de l’année dernière – qui n’a elle-même été lancée qu’après que le gouvernement a refusé initialement de procéder à un réexamen de la décision du conseil du comté de Cumbria d’approuver la mine.

La date limite initiale était le 7 juillet, le jour où le Premier ministre Boris Johnson a démissionné, plongeant le gouvernement dans le désarroi.

Réagissant à la nouvelle du nouveau retard, Victoria Marsom, des Amis de la Terre, a déclaré : « Le dossier contre cette mine de charbon est accablant, quel que soit le nombre de fois que la décision est retardée…

« Les combustibles fossiles causent d’énormes dommages à la fois à notre environnement et à notre économie. Des régions comme Cumbria devraient être au cœur de la construction de l’avenir plus vert dont nous avons besoin, afin qu’elles puissent récolter les bénéfices des nouveaux emplois et opportunités que cela apporterait.

Mais Mike Starkie, élu maire de Copeland, qui comprend Whitehaven, s’est dit “absolument furieux” du nouveau retard.

Il a déclaré : « C’est une décision de planification que nous ne devrions pas avoir à attendre qu’un Premier ministre soit élu. L’inspecteur de l’urbanisme a fait sa recommandation et je vais écrire au gouvernement et lui dire que le moins qu’il puisse faire est de rendre public le rapport d’urbanisme.