Mindy Kaling révèle pourquoi elle ne célèbre pas l’anniversaire de sa fille

Mindy Kaling a deux filles et un fils

Mindy Kaling ne célèbre pas une étape importante dans la vie de sa petite fille Anne.

Kaling a récemment révélé que sa fille avait commencé ses premières tentatives pour ramper, mais l’actrice n’est pas prête à courir après un bébé qui rampe.

Le Bureau La star de la série télévisée américaine The New York Fashion Week, Tory Burch, a assisté lundi au défilé de la Fashion Week de New York de Tory Burch, où elle a confié à People : « Mon bébé ne peut pas encore ramper, mais elle essaie. Elle est en pleine accélération. Elle est immobile, mais elle veut vraiment se mettre en route. »

Elle a également révélé ce qu’elle ressentait à propos de cette étape importante, en disant : « Et je me suis dit : « Non, pas encore ! » J’aime le fait qu’elle ne puisse pas bouger autant. C’est plus agréable et plus facile de la regarder. »

Kaling est également maman d’une fille, Katherine Swati, 6 ans, et d’un fils, Spencer Avu, 4 ans.

Le projet Mindy La star a également partagé ses problèmes avec le maquillage maintenant qu’elle est parent.

« Je ne porte plus de brillant à lèvres parce que ça se retrouve trop dans mes cheveux quand je suis pressée avec des enfants – ça fait des traces partout », a-t-elle déclaré.

« Donc, ces jours-ci, je me contente d’utiliser une sorte de baume à lèvres », a-t-elle partagé.

On a demandé à Mindy Kaling si elle amènerait ses enfants à de futurs événements, elle a répondu : « Vous savez, je pense que pour l’instant, seul mon aîné pourrait apprécier cela. Mon fils est plus intéressé par l’ambiance des camions. Donc, à moins que Tory ne fasse une collaboration avec des camions, je pense que cela pourrait lui échapper. »