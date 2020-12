Mindy Kaling accueille le bébé n ° 2

Roulement de tambour s’il vous plaît!

Mindy Kaling a enfin révélé son fils Spencerle deuxième prénom. La décision de le faire est venue après que Mindy ait publié une photo d’elle sur Instagram Vogue Inde couverture, admettant qu’elle avait presque refusé la possibilité d’apparaître sur le devant du magazine.

« J’étais tellement excitée d’être invitée à faire la couverture du numéro de décembre de @ vogueindia mais sérieusement nerveuse parce que je devrais le tourner six semaines après avoir donné naissance à mon fils Spencer », a écrit l’actrice, qui a accueilli son fils en septembre. « Je n’avais pas confiance en mon corps et j’ai même envisagé de dire non. Mais @katiegreenthal et Vogue m’a entouré de gens talentueux et merveilleux, et maintenant je suis ravi d’avoir ces photos comme souvenir de cette période très spécifique de ma vie. «Une pandémie post-partum fabuleuse» est ce que j’aime à l’appeler. »

Cependant, certains fans étaient plus concentrés sur ses enfants – elle est aussi la mère d’une fille de 2 ans Katherine– que la célébration de son corps. «Ce ne sont pas mes affaires mais vos enfants ont-ils des prénoms indiens? a commenté un abonné. « Vous êtes fier de votre culture et je me demandais pourquoi les enfants ont des prénoms très caucasiens. »

Mindy n’a pas tardé à répondre. « Ils font! » Elle a partagé, notant que le deuxième prénom de Spencer est Avu et que Katherine est Swati.