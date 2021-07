Mindy Kaling réagit aux critiques concernant le rôle de Velma dans le spin-off de « Scooby-Doo »

Mindy Kaling se dit « surprise » que son rôle à venir en tant que Velma « réinventée » dans le nouveau spin-off « Scooby-Doo » de HBO Max ait suscité un contrecoup.

L’ancienne de « The Office », 42 ans, devrait devenir productrice exécutive et jouer dans « Velma », dans laquelle elle incarnera Velma Dinkley, l’ultra-intelligente de Mystery Inc..

« Quand il a été annoncé (en février) que j’allais faire la voix de Velma, les gens étaient très favorables et heureux sur Twitter », a déclaré Kaling lors d’une apparition sur « Late Night With Seth Meyers » de NBC jeudi. « Alors je me sentais bien, parce que ce sont des fans vraiment intenses – des fans de dessins animés, de bandes dessinées. »

Mais le spin-off sera un peu différent du dessin animé pour enfants, Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults, and Classics, annoncé en juin.

Contrairement à son prédécesseur, « Velma » est une série de comédies animées pour adultes qui raconte l’histoire d’origine des « cerveaux méconnus et sous-estimés » du gang de résolution de mystères. Mais cette Velma, d’origine sud-asiatique, vit dans un monde sans grand danois parlant ni fourgon groovy Mystery Machine.

‘Je n’ai jamais’: Mindy Kaling et Maitreyi Ramakrishnan décomposent le triangle amoureux de la saison 2

Le contrecoup a été rapide et « les gens n’étaient pas contents », a déclaré Kaling jeudi.

« Il y avait beaucoup de, ‘Alors, pas Velma?’ Ce genre de tweets », a-t-elle ajouté. (Par exemple, un utilisateur tweeté en juin : « C’est Velma, sauf qu’elle est asiatique et qu’il n’y a pas de Mystery Inc. en d’autres termes, ce n’est pas Velma. »)

Bien que ‘les gens se disent ‘non, non, non' », a déclaré Kaling, « cela ne devrait pas être une surprise pour les gens » que Velma puisse être d’origine sud-asiatique.

« C’est un personnage si génial, elle est si intelligente et je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer une fille vraiment intelligente et ringard avec une vue terrible qui aimait résoudre des mystères, ne pouvait pas être indienne », a-t-elle déclaré. « Il y a des nerds indiens. »

Mindy Kaling révèle le deuxième prénom de son fils Spencer après qu’un fan ait interrogé le surnom « caucasien »

Kaling a admis qu’elle était surprise que Velma « ait suscité de si fortes réactions dans les deux sens », notant que seul « un petit pourcentage de personnes » a réagi négativement.

« Cela m’a fait penser: » OK, nous devons être très prudents avec ce personnage « , ce que nous serons parce que nous l’aimons et qu’elle va vivre de grandes aventures », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Velma est jouée par une actrice d’origine asiatique. Hayley Kiyoko a joué l’emblématique brainiac dans l’adaptation live-action de 2009, « Scooby-Doo! The Mystery Begins », et sa suite de 2010, « Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster ».