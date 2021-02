Mindy reconnaît à quel point c’est un honneur de travailler avec le Vrai détective acteur dans la publicité, même s’il est sous la forme d’un Fruit Roll-Up.

« Je vais attester de la beauté de son apparence aussi bien qu’un personnage à deux dimensions », plaisante-t-elle. « C’était comme si c’était un vrai test de votre beauté, que vous pouvez avoir l’air bien écrasé. »

La Projet Mindy La star ajoute qu’elle a également été tentée de jouer dans la publicité par l’offre de Doritos 3D gratuits, qui sont les deuxièmes meilleurs que ceux de Tapatio, selon l’actrice elle-même.

La publicité est l’un des rares projets que la star a entrepris ces derniers mois, ce dont Mindy, un bourreau de travail autoproclamé, est reconnaissant. Elle explique: «Je me sens coupable de dire cela parce qu’il y a tellement de souffrance, mais je pense qu’il y en a eu – je suis un bourreau de travail et donc la pandémie m’a fait un peu ralentir. J’ai accouché pendant la pandémie, donc j’ai vraiment eu un congé de maternité sans culpabilité, et c’est quelque chose que je souhaite à toutes les nouvelles mères. »