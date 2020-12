Mindy Kaling accueille le bébé n ° 2

Cette année, Mindy Kaling est devenue une nouvelle maman pour la deuxième fois avec une opportunité majeure – qu’elle a failli ne pas saisir.

2020 a été grande pour la star aux multiples talents, qui a donné naissance à son deuxième enfant, un fils nommé Spencer, au milieu de la pandémie de coronavirus. Pour démarrer, elle a réussi à garder la grossesse un secret total du public – jusqu’à ce qu’elle annonce la nouvelle elle-même plus d’un mois après l’accouchement.

Six semaines après la nouvelle arrivée de sa famille, la maman jongleuse a été présentée avec un autre moment marquant: son premier Vogue couverture. Cependant, comme elle l’a révélé aux fans en ligne, c’était une opportunité qu’elle a presque refusée.

«J’étais tellement excité qu’on me demande de faire la couverture du numéro de décembre de @ vogueindia mais sérieusement nerveux parce que je devrais le tourner six semaines après avoir donné naissance à mon fils Spencer», se souvient le nominé aux Emmy, âgé de 41 ans, sur Instagram. « Je n’avais pas confiance en mon corps et j’ai même envisagé de dire non. »