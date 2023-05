Mindy Kaling en bikini après plus de 30 livres Perte de poids : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Felipe Ramales/SplashNews

Mindy Kaling porte de nombreux chapeaux en tant que star à plusieurs traits d’union et elle vient d’en essayer un nouveau en tant que créatrice de mode! La magnifique A-lister s’est rendue sur son Instagram mercredi pour révéler son « agitation latérale », alors qu’elle débutait une collaboration avec la société de maillots de bain Andie. Portant un fabuleux une-pièce jaune, Mindy a sous-titré le cliché : « Je parie que vous ne saviez pas que mon activité secondaire était la conception d’un maillot de bain. »

« Je suis tellement excitée de lancer ma toute première collection de maillots de bain (!!) en collaboration avec Andie! », A-t-elle poursuivi. « Je ne suis pas folle d’essayer des maillots de bain. En fait, je le méprise notoirement ? Mais ceux-ci sont si flatteurs, je vous promets que votre nouveau costume préféré est dans cette collection. La plupart de la collection peut être consultée sur Instagram d’Andie, tandis que Mindy en a également modelé un superbe bikini bleu, que l’on peut voir ici.

Comme les fans le savent, le régime de santé de Mindy fait parler de lui depuis un moment maintenant et avec sa nouvelle ligne de maillots de bain, elle est prête à en parler. « Je sais que les gens sont vraiment intéressés par les changements dans mon corps, et je pense que c’est flatteur, mais parfois c’est juste un peu trop, alors j’essaie de ne pas m’y mettre », a-t-elle expliqué. Personnes. « La vérité est que je passe tellement de temps et d’énergie à essayer d’être en bonne santé. Je cours ou je marche 20 milles par semaine et je soulève des poids. C’est un gros engagement pour moi. Je vis essentiellement dans des vêtements d’entraînement pour pouvoir les mettre.

Elle a également expliqué comment le nouveau mode de vie entraînait une perte de poids. « Je mange ce que j’aime manger », a-t-elle dit Divertissement ce soir. « Si je fais n’importe quel type de régime restrictif, cela ne fonctionne jamais vraiment pour moi. J’en mange juste moins. Elle a ajouté: « J’aurais aimé qu’il y ait quelque chose de plus juteux ou dynamique dans la façon dont j’ai perdu un peu de poids, mais c’est comme ça que je l’ai fait. »

Le succès de sa routine d’exercices stricts était pleinement visible lorsqu’elle est arrivée dans sa sensationnelle robe Vera Wang aux Oscars 2023 (ci-dessus). La star était stupéfaite dans le corsage audacieux qui comportait des désossages apparents et des bretelles délicates. Avec ses tresses de corbeau emblématiques tirées en arrière, un ensemble de boucles d’oreilles en diamant pendantes et des talons à plateforme Giuseppe Zanotti Bebe, Mindy était le moment de la nuit la plus fabuleuse d’Hollywood !

Et avec sa nouvelle ligne de maillots de bain, Mindy semble prête à reprendre les vacances d’été. HollywoodLa Vie vous tiendra au courant des plans de la magnifique star !

