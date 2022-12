Mindy Kaling dit que la plupart des personnages de “The Office” seraient “annulés” aujourd’hui

Mindy Kaling a déclaré la semaine dernière qu’elle pensait que la plupart des personnages de “The Office” seraient “annulés” parce que ce qui “offense les gens” a changé depuis que la série a cessé d’être diffusée il y a près de 10 ans.

“Cette émission est tellement inappropriée maintenant”, a récemment déclaré Kaling à “Good Morning America”. “Les scénaristes avec qui je suis toujours en contact maintenant, nous parlons toujours de la quantité de cette émission que nous ne pourrions probablement pas faire maintenant. Les goûts ont changé, et honnêtement, ce qui offense les gens a tellement changé maintenant.”

Après que les hôtes lui aient demandé ce qu’elle pensait que son personnage, Kelly Kapoor, volage et obsédée par les tendances, ferait maintenant, elle a plaisanté en disant qu’elle quitterait probablement son emploi dans la papeterie Dunder Mifflin, deviendrait une influenceuse des médias sociaux et “alors probablement annulé presque immédiatement. En fait, la plupart des personnages de cette émission seraient annulés maintenant. “

Elle a attribué la popularité de l’émission en partie au fait que les gens ont le sentiment “qu’il y a quelque chose d’intrépide ou de tabou dont il parle dans l’émission”.

La star de “Mindy Project” a déclaré qu’elle n’était pas sûre de vouloir montrer “The Office” à ses enfants de 4 et 2 ans.

“Je pense que peut-être jamais”, a-t-elle dit aux co-animateurs, ajoutant qu’ils seraient probablement intéressés à l’adolescence. “On dirait qu’un garçon de 15 ans est le plus grand fan de ‘The Office’ maintenant.”

La version américaine de “The Office” a été adaptée en 2005 de la création britannique de Ricky Gervais.

Il mettait en vedette une distribution d’ensemble de Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, Jenna Fischer, Craig Robinson et Ed Helms, entre autres, alors qu’ils menaient leur vie quotidienne – bien que souvent bizarre – dans la papeterie Dunder Mifflin à Scranton, en Pennsylvanie.

Carell a déclaré à Collider en 2018 qu’il n’était pas intéressé à faire un redémarrage parce que “la série est beaucoup plus populaire maintenant que lorsqu’elle était diffusée. Je ne vois tout simplement pas que c’est la même chose, et je pense que la plupart des gens le feraient. Je veux que ce soit la même chose, mais ce ne serait pas le cas. En fin de compte, je pense qu’il est peut-être préférable de laisser assez bien tranquille et de le laisser exister tel qu’il était.