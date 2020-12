Mindy Kaling accueille le bébé n ° 2

Qui a besoin du Père Noël quand une star de la télévision peut faire le travail?

Mindy Kaling était un invité récent sur Tory Burchtalk-show YouTube, où l’actrice a expliqué que son copain BJ Novak a un rôle d’acteur improbable en tête pour Noël cette année. Mindy a déclaré qu’il avait l’intention de surprendre sa fille de 3 ans Katherine et fils de 3 mois Spencer en se déguisant en Old Saint Nick très endormi.

« Son parrain est BJ Novak, et il va se présenter et aller dans notre salon, où se trouve l’arbre, dans un costume de Père Noël », a déclaré Mindy à propos de Katherine dans l’interview qui a été publiée le 18 décembre, mais qui vient tout juste de se produire. attirer l’attention des médias. « Juste pour que vous le sachiez, nous sommes hindous et BJ est juif, donc c’est comme une appropriation culturelle de notre part. »

En fin de compte, les amis de longue date et les anciens co-stars sur Le bureau mettre en place un plan compliqué pour apporter la joie des Fêtes aux plus petits.

« C’est toute la ruse que nous allons faire, et cela pourrait devenir une tradition », Rides dans le temps l’étoile a continué. «Nous allons faire des biscuits, puis tout à coup, nous allons entendre les cloches d’une autre pièce, et je vais dire: ‘Kit, qu’est-ce que tu crois que c’est?’ Et puis nous allons aller dans le salon où nous entendons les cloches, et BJ, habillé en Père Noël, va s’endormir sur le canapé avec un sac parce qu’il avait besoin de se reposer. «