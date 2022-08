Mindy Kaling, BJ Novak et les enfants ont une « excellente relation » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Mindy Kaling, 43 ans, ne prête guère attention aux rumeurs. L’actrice/écrivaine et mère de deux enfants a gardé l’identité de sa fille Catherine4 et fils d’un an chez Spencer père privé, mais cela n’a pas empêché les gens de spéculer. L’étoile de Le bureau abordé l’une des théories de paternité les plus persistantes dans une nouvelle conversation avec Marie Claireracontant au magazine son ami de longue date et ex-petit ami BJ Novak43 n’est certainement pas le père, mais est toujours quelqu’un de très important pour sa famille.

Plus à propos Mindy Kaling

Lorsqu’on lui a demandé si les spéculations sur son beau devenu meilleur ami l’avaient atteinte, Mindy a répondu: «Ça ne me dérange pas. Il est le parrain de mes deux enfants – et ils ont une si bonne relation.

Elle a ajouté que les commérages n’avaient eu aucun effet sur sa famille, affirmant que les bavardages n’avaient “pas du tout affecté mon bonheur, cela n’a pas affecté mes enfants ou BJ”. Je n’ai jamais Le créateur a poursuivi en plaisantant: “Si c’est ce qui va titiller les gens, je vais le prendre.”

Bien que Mindy et BJ soient sortis ensemble pendant des années, l’actrice a déclaré que ces jours-ci, il ressemblait plus à un membre de la famille qu’à un simple ami. Parler à Bon entretien de votre maison en 2019, elle a déclaré: «La vérité est que BJ ressemble beaucoup plus à une famille maintenant qu’à un ami platonique. Il vient comme une fois par semaine. Parfois, il vient juste pour passer du temps avec [Katherine].”

Elle a admis que la dynamique n’était pas traditionnelle et elle pouvait voir pourquoi les gens seraient confus. “Si j’étais à l’extérieur en train de le regarder, je penserais la même chose”, a déclaré Mindy, ajoutant que Novak est “un véritable aliment de base dans ma maison”. Elle a partagé: «Quand vous connaissez quelqu’un depuis aussi longtemps que je le connais – le moment où nous nous sommes rencontrés, qui était d’environ 24 ans. Maintenant, nous avons tous les deux presque 40 ans. C’est tellement long qu’il a vraiment est juste une partie de ma famille.