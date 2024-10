Mind’s Eye / Galerie Adrian Bondy : Andrei Fărcășanu : Mīrārī

Le titre de l’exposition, Mīrāriest le mot latin pour « s’émerveiller », « s’émerveiller », « regarder ». Andrei FărcășanuLes photographies de petit format de peuvent être imaginées comme des instants fugaces de rêves ou des traces de souvenirs lointains, évoquant les émotions vécues à l’époque. Les thèmes sont universels, le monde naturel étant prédominant, et ces images ont donc également tendance à déclencher des émotions chez le spectateur, des émotions émanant de ses propres souvenirs et expériences.

La technique spéciale de développement photographique de l’impression lithographique en chambre noire améliore l’impact onirique et émotionnel des images, en leur conférant un ton brunâtre, rougeâtre ou rosé.

L’exposition Mīrārī comprend des sélections de plusieurs séries de l’artiste couvrant différentes périodes et présente, pour la première fois, sa dernière série (2024). Il existe des diptyques et des triptyques ainsi que des photographies uniques.

« J’utilise la photographie pour explorer la vie quotidienne, capturant les humeurs et les états d’esprit. Cela m’aide à me comprendre et à comprendre le monde, en exprimant mon interprétation à travers des photographies intimes et évocatrices. Je me concentre sur la beauté négligée et les aspects inhabituels du commun, créant ainsi des images petites mais significatives.

Mes sujets reflètent ma passion pour la beauté et les liens émotionnels, faisant souvent des analogies avec la nature. Mon objectif est de créer des photographies poétiques et sereines, invitant les spectateurs à les interpréter personnellement. Chaque photo est comme la clé d’une boîte de Pandore, permettant des interprétations diverses.

Mon travail explore le passage du temps, la mémoire et le calme de la vie. Je trouve l’inspiration dans des situations qui me rapprochent de moi-même, capturant la fluidité et la sensibilité de la poésie de la vie. Même des lieux et des objets apparemment insignifiants recèlent pour moi des moments de conscience et de perception.

À travers des photographies minimalistes de petit format utilisant des techniques analogiques, j’encourage les spectateurs à étudier les détails et à ralentir. L’esthétique se concentre sur l’essence de la beauté, avec des œuvres en noir et blanc, aériennes et décontractées, aux tons de gris infinis. Le savoir-faire est crucial, transformant les images en photographies physiquement imprégnées. » – Andrei Fărcășanu

Andrei Fărcășanu est un photographe roumain basé à Barcelone, en Espagne. Il travaille avec la photographie analogique en noir et blanc et des techniques alternatives de chambre noire – des tirages petit format faits à la main. Son travail se concentre sur la photographie picturale intime, utilisée comme moyen d’enquêter sur les détails subtils de la vie quotidienne.

A travers cette photographie minimaliste, la taille réduite des œuvres et le fait que l’artiste transforme les photos en objets uniques et singuliers, le spectateur – pour comprendre le message – a besoin de les approcher de près et d’en étudier les détails, et ainsi cela ralentit le rythme de la vie moderne.

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de l’Université Nationale des Arts de Bucarest, spécialité Peinture (2003), Andrei Fărcășanu est titulaire d’un Master en Photographie et Arts vivants (2005) et d’un doctorat en Photographie avec une thèse sur la Photographie Sociale ( 2013).

Ces dernières années, il a remporté divers prix et prix de photographie : Mention honorable 2023 – Tokyo International Photography Awards, Finaliste 2022 InCadaques Photography Festival, Lauréat 2020 OpenWalls British Journal of Photography Award, Finaliste 2020 Vila Casas Photography Prize, Lauréat 2016 Barcelona International Photography. Prix, lauréat 2015 du prix de photographie Joan Cabanas Alibau.

Depuis 1999, il participe à des expositions en France, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, Grèce.

Son travail est collectionné par des institutions et des collectionneurs privés du monde entier.

Andrei Fărcășanu : Mīrārī

Jusqu’au 27 octobre 2024

Mind’s Eye / Galerie Adrian Bondy

221 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

06 85 93 41 92

www.mindseye.fr