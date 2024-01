“Mindplay” d’Arena Stage fascine par ses prouesses époustouflantes

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’affinité de Vinny DePonto pour l’analogique est évidente tout au long de « Mindplay », l’exploit inégal mais finalement passionnant du mentaliste de prouesses mentales maintenant à l’Arena Stage. Un téléphone à cadran sonne pour ouvrir le spectacle, incitant un membre du public sans méfiance à monter sur scène et à répondre. Un projecteur de diapositives offre un aperçu improbable de la mémoire d’un autre client. Et DePonto utilise un lecteur de cassettes pour diffuser certaines de ses propres angoisses (pas si) gardées.

Ce motif convient à une exposition personnelle – créée et interprétée par DePonto et présentée pour la première fois à l’automne 2022 au Geffen Playhouse de Los Angeles – sur l’inspection et la compréhension du câblage de l’esprit. Dans l’intime Kogod Cradle d’Arena Stage, DePonto croise les exercices de supercherie mentale assistés par le public avec un récit contemplatif sur la résolution de sa propre angoisse. Bien qu’il y ait eu quelques trébuchements lors de la soirée d’ouverture de mardi et que l’introspection perçante de DePonto ne se confonde pas complètement, “Mindplay” apporte assez “Comment a-t-il fait ça?” je me demande de ravir tout de même.

Préparant le terrain pour cette exploration de la façon dont les souvenirs sont formés, conservés et compromis, DePonto accueille son public avec une invite pointue : « Qu’avez-vous en tête ? En plus d’être imprimés sur le rideau de la scène, les mots apparaissent sur des enveloppes contenant une carte que les spectateurs peuvent remplir et déposer dans un bocal à poissons dans lequel DePonto puise tout au long du spectacle. (L’artiste adopte une approche chaleureuse à l’égard de la participation des clients, mais si vous êtes vraiment pétrifié à l’idée d’être sollicité, ne soumettez simplement pas votre réponse – et n’attrapez pas d’objets flottant dans le public.)

Comme DePonto le précise d’emblée, “Mindplay” est “sans aide”, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’acteurs ou de plantes cachés parmi la foule, et que le fil qui passe dans son cou n’est qu’un microphone et non un écouteur fournissant des informations. Mais DePonto bénéficie d’une aide théâtrale du décor de Sibyl Wickersheimer, qui se transforme d’un bureau légèrement meublé en un vaste labyrinthe de coffres-forts déverrouillant la mémoire. Avec l’aide de l’éclairage éblouissant de Pablo Santiago et de la conception sonore nette d’Everett Elton Bradman, l’ensemble interactif devient de plus en plus sensible, tout en séparant la différence entre énervant et amusant.

DePonto impressionne à plusieurs reprises en sélectionnant les gens du public, en examinant leurs esprits à travers quelques questions inoffensives et en révélant leurs pensées avec une précision étrange. S’inspirant de Solomon Shereshevsky, un artiste vaudevillien réputé pour ses pouvoirs de mémorisation, il débite des dispositifs mnémotechniques divertissants et utilise une technique de « palais de la mémoire » pour réciter Shakespeare à la demande. Et DePonto touche une corde sensible en relayant la ligne émotionnelle de la série, sur la façon dont la perte de mémoire subie par ses grands-parents l’a poussé à aiguiser son esprit, même si ces segments scénarisés semblent en désaccord avec les éléments plus improvisés de la performance.

Sous la direction d’Andrew Neisler, DePonto charme également en tissant des coups d’actualité contre la représentante Lauren Boebert (R-Colo.) et Elon Musk avec des touches d’esprit vif et d’autodérision. (« Sortir avec moi, c’est nul », plaisante-t-il après avoir exposé le subconscient d’un spectateur.) Bien que ses tours aient tendance à être plus cérébraux et moins illusoires, DePonto livre quelques morceaux fascinants de magie scénique – y compris une cascade particulièrement vertigineuse vers la fin du film. performance.

DePonto (qui a co-écrit la série avec Josh Koenigsberg) laisse tomber avec désinvolture l’observation la plus profonde dès le début, lorsqu’il sarcastiquement assure à ceux qui ont peur de ses techniques qu’ils peuvent toujours sortir plus tôt et retourner dans un monde extérieur exempt de telles manipulations mentales – faisant bien sûr allusion aux effets de la publicité et d’autres forces sur nos décisions quotidiennes. Pour un magicien intellectuel, il est normal que le secret de son moment le plus révélateur soit une simple vérité.