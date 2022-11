MindMaze, partenaire de Mount Sinai sur un programme de neurothérapie numérique

MindMazequi fabrique des outils de rééducation de type jeu pour les affections et les blessures neurologiques, a annoncé un partenariat avec le Mount Sinai Health System, basé à New York, pour offrir un programme thérapeutique numérique aux patients victimes d’AVC et de commotions cérébrales.

Dans le cadre de ce partenariat, Mount Sinai utilisera les logiciels et le matériel de MindMaze pour fournir un programme de réadaptation ambulatoire suivi de soins, d’évaluation et de surveillance numériques à domicile. Le système de santé et la startup utiliseront les données générées par le programme pour déterminer son efficacité et son potentiel de mise à l’échelle.

“MindMaze développe des solutions neurothérapeutiques numériques conçues pour élever les attentes en matière de résultats aujourd’hui et pour accélérer l’avenir de la récupération et des soins cognitifs. Ce partenariat nous permet de travailler avec un partenaire de classe mondiale pour développer des modèles de mise en œuvre fondés sur des preuves pour faire évoluer nos technologies de manière transparente et manière rentable », a déclaré le Dr John Krakauer, directeur médical en chef de MindMaze, dans un communiqué.

“Il est important de noter que la collaboration permettra aux patients d’accéder à la technologie pour s’entraîner intensivement dans la fenêtre vitale de la plasticité cérébrale tout en élargissant les possibilités d’entraînement après un AVC.”

LA GRANDE TENDANCE

Fondée en 2012, la startup suisse propose des produits comme MindMotion Go et MindMotion Pro. Le produit Pro, qui a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA en 2017, est destiné à être utilisé dans un cadre clinique pour le suivi de la réadaptation des membres supérieurs chez les patients adultes. Le système Go a reçu un 510(k) l’année suivante. Il est destiné à la réadaptation dans les cliniques et à domicile.

MindMaze a récemment récupéré de nouveaux fonds de capital-risque. En octobre, il a annoncé qu’il avait a levé 125 millions de dollars pour accélérer la commercialisation et l’accès à ses produits, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Des mois plus tard, la société a révélé une augmentation de 105 millions de dollars. Il a également déclaré qu’il s’associerait à l’American Hospital Association.

Une autre entreprise axée sur l’utilisation de la technologie pour la réadaptation neurologique et musculo-squelettique est GripAble, qui propose un appareil portable qui peut être utilisé pour évaluer la force de préhension et pour les jeux qui entraînent la mobilité des bras et des mains. La startup basée à Londres a levé 11 millions de dollars en financement de série A plus tôt cette année, et a récemment reçu une subvention de 800 000 £ aux côtés de l’Imperial College de Londres.

MedRhythms propose des thérapies numériques sur ordonnance axées sur les affections neurologiques. Au printemps, la startup a annoncé un partenariat avec la société pharmaceutique Biogen pour développer et commercialiser son produit MR-004, qui vise à améliorer la mobilité des personnes atteintes de sclérose en plaques.