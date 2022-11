MIND-ing your diet for Alzheimer’s Awareness Month – Shaw Local

La maladie d’Alzheimer est l’une des nombreuses formes de démence, et les scientifiques commencent à comprendre que notre mode de vie a beaucoup à voir avec notre risque de développer cette maladie et d’autres maladies du cerveau. Étant donné que novembre est le mois national de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, c’est le bon moment pour parler de la façon dont votre alimentation pourrait affecter votre risque.

En 2015, un groupe de chercheurs a publié ses conclusions sur un régime alimentaire qu’ils ont appelé le régime MIND, qui combinait des aspects du régime méditerranéen avec le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Il a déjà été démontré que les deux régimes préservent la fonction cognitive.

Les chercheurs ont suivi un groupe de 1 000 personnes âgées pendant neuf ans, évaluant leur régime alimentaire et administrant des évaluations cognitives. À la fin de l’étude, ils ont identifié des aliments qui avaient soit un effet protecteur, soit un effet négatif sur la santé du cerveau.

Les participants ayant les scores alimentaires les plus élevés (ce qui signifie qu’ils consommaient plus d’aliments sains pour le cerveau et moins d’aliments moins sains) avaient un taux de déclin de leur fonction cognitive significativement plus faible que ceux ayant les scores les plus bas.

Le modèle de régime MIND a également montré des effets plus importants sur la préservation de la fonction cérébrale que le régime méditerranéen ou DASH indépendamment.

Le régime MIND recommande des aliments spécifiques « sains pour le cerveau » à inclure et des aliments malsains à limiter. Les articles sains comprennent:

Trois portions ou plus par jour de grains entiers

Une ou plusieurs portions par jour de légumes (autres que les feuilles vertes)

Six portions ou plus par semaine de légumes à feuilles vertes

Cinq portions ou plus par semaine de noix

Quatre repas ou plus par semaine de haricots

Deux portions ou plus par semaine de baies

Deux repas ou plus par semaine de volaille

Un ou plusieurs repas par semaine de poisson

Si de la graisse ajoutée est utilisée (c’est facultatif), l’huile d’olive est recommandée.

Les aliments malsains ont tendance à être ceux qui contiennent plus de gras saturés et de gras trans. Les recommandations pour ceux-ci sont :

Moins de cinq portions par semaine de pâtisseries et de sucreries

Moins de quatre portions par semaine de viande rouge (y compris le bœuf, le porc, l’agneau et les produits à base de ces viandes)

Moins d’une portion par semaine de fromage et d’aliments frits

Moins d’une cuillère à soupe par jour de beurre ou de margarine en bâton

Ce que vous mangez n’est qu’un des facteurs liés au mode de vie qui peut affecter la santé générale de votre cerveau. Pour protéger davantage la santé du cerveau, il est important de pratiquer une activité physique régulière, de garder votre cerveau engagé et actif (lecture, apprentissage d’une nouvelle compétence, faire des énigmes, etc.), de rester en contact avec vos amis et votre famille, de dormir suffisamment et d’éviter les excès. consommation d’alcool.

Pour plus d’informations sur la maladie d’Alzheimer et la démence, visitez alz.org.