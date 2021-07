Un Kim Jong-un DIMINUÉ a purgé des dizaines de fonctionnaires pour leurs « échecs désastreux » face à la famine dans le pays.

Le dirigeant nord-coréen semble avoir repris le règne de la terreur, en éliminant les responsables de ses propres échecs désastreux au milieu d’une pénurie alimentaire croissante.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a rogné sa grosse pierre de 22 Crédit : AP

La Corée du Nord fait face à une crise dans son secteur agricole Crédit : Crédit : Pen News

Le Rodong Sinmun officiel, le journal nord-coréen qui sert de journal officiel du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, a publié à plusieurs reprises des messages d’avertissement dans des courriels récents.

Selon des informations de The Shozunilbo, le journal a déclaré dimanche que qui est un sujet loyal « devient plus clair dans les moments difficiles ».

Un éditorial de la semaine dernière a averti que les responsables finiraient par devenir des « perdants de la révolution » s’ils ne parvenaient pas à maintenir la discipline.

« Bien que les erreurs commises dans le processus soient pardonnables, causer un préjudice critique à notre parti, à notre pays et à notre peuple en raison de l’irresponsabilité et de la négligence du devoir n’est jamais acceptable », a-t-il déclaré.

Les avertissements faisaient suite au licenciement de plusieurs hauts fonctionnaires de Kim, pour avoir provoqué une « crise » dans la lutte contre le coronavirus.

S’exprimant lors d’une réunion du Parti des travailleurs au pouvoir mardi, Kim a accusé des responsables d’avoir « causé un incident grave qui pose une grave crise pour la sécurité de la nation et de son peuple », a déclaré l’agence de presse d’Etat Korean Central News Agency.z

L’un de ces responsables supprimés était membre du comité permanent le plus élevé du politburo, qui ne compte que cinq membres, dont Kim lui-même.

Kim a convoqué la réunion pour traiter « l’irresponsabilité et l’incompétence chroniques » dans les rangs supérieurs et a fustigé les bureaucrates pour « passivité dans la planification et l’exécution de mesures anti-virus au milieu de la pandémie qui s’allonge ».

Le rapport n’a pas précisé la nature de la « crise » – ou comment l’incident a mis les Nord-Coréens en danger.

Le mois dernier, Kim Jong Un a abordé mardi la crise croissante dans le secteur agricole de son pays, admettant que la situation « devenait tendue ».

La Corée du Nord affirme n’avoir aucun cas de Covid Crédit : AP

Un garçon nord-coréen souffrant de malnutrition est nourri avec une bouillie enrichie de vitamines et de minéraux fournie par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies dans un hôpital du comté de Sinyang Crédit : KCTV

Le despote a également déclaré que l’économie gérée par l’État ne pouvait pas nourrir ses citoyens.

Des rapports récents de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont indiqué que la Corée du Nord n’avait plus que deux mois d’approvisionnement.

Alors que le prix des produits de première nécessité comme le riz et le carburant se serait maintenu, CNN rapporte que les citoyens de la capitale de l’État, Pyongyang, paient le triple du prix normal des pommes de terre et 50 £ pour certains sachets de thé.

Plusieurs membres du bureau politique, des secrétaires du comité central et des responsables d’agences d’État ont été expulsés et remplacés lors de la réunion, rapporte KCNA.

Mais il n’a pas été confirmé si les bouleversements étaient liés à la gestion de la pandémie.

Jusqu’à présent, la Corée du Nord a affirmé n’avoir aucun cas de Covid, malgré le test de milliers et le partage d’une frontière avec la Chine.

Hong Min, analyste principal à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul, a déclaré à Associated Press : « Il n’y a aucune possibilité que la Corée du Nord admette jamais une infection, même s’il y avait des transmissions massives.

« Le Nord ne révélera certainement pas de tels développements et continuera de faire avancer une campagne anti-virus qu’il prétend être la plus grande. »

Min a ajouté: « Mais il est également clair que quelque chose d’important s’est produit et qu’il était suffisamment important pour justifier une réprimande de hauts fonctionnaires.

« Cela pourrait signifier des infections massives ou une sorte de situation dans laquelle de nombreuses personnes sont exposées à un risque direct d’infections. »

Bien qu’il n’ait confirmé aucun cas, le pays reclus a mis en place des mesures de verrouillage strictes, notamment des fermetures de frontières et des restrictions de voyage intérieures, soulignant des inquiétudes quant à la propagation du virus.

« Un incident grave qui pose une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple. » Agence de presse centrale coréenne

Et le pays a déclaré l’état d’urgence et verrouillé la ville frontalière de Kaesong l’année dernière après qu’une personne qui a fait défection en Corée du Sud il y a trois ans est revenue de l’autre côté de la frontière avec des symptômes de Covid.

Le verrouillage a mis à rude épreuve une économie déjà touchée par des décennies de mauvaise gestion et de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le programme d’armes nucléaires du pays.

Et le dictateur nord-coréen de 37 ans avait présidé trois réunions prolongées du Parti des travailleurs au cours du seul premier semestre de cette année – une décision tout à fait inhabituelle.

Un responsable du gouvernement nord-coréen a déclaré que Kim Jong-un « faisait pression non pas sur le peuple nord-coréen mais sur des hauts fonctionnaires.

Lors d’une réunion plus tôt ce mois-ci, Kim a averti les responsables de se préparer à davantage de restrictions Covid, suggérant que le pays n’est pas prêt à ouvrir ses frontières de si tôt.

Les pourparlers de crise du leader la semaine dernière interviennent après que des images d’un nouveau « Kim mince » aient émergé ces dernières semaines, car il a été révélé qu’il avait atteint plus de 22 pierres au milieu de graves pénuries alimentaires dans son pays.

Des assistants inquiets auraient supplié Kim Jong-un de se débarrasser de la graisse alors qu’il avait du mal à respirer après avoir atteint 22 pierres, selon des informations.

Des proches du despote nord-coréen auraient supplié le gros fumeur de se remettre en forme et de « se reposer » pour le « bien de son peuple ».

Les mages du nouveau « Slim Kim » sont apparus ces dernières semaines après qu’il a été révélé qu’il avait accumulé des kilos au milieu de graves pénuries alimentaires dans son état voyou.

Selon une source, les copains de Kim de 5 pieds 6 pouces disent qu’il a pris du poids en raison du stress lié au travail, de la consommation d’alcool, du tabagisme excessif et d’un régime riche en graisses.

Chosun Media rapporte qu’il a finalement été persuadé de se rendre à une retraite de santé secrète après une intervention de responsables clés.

La source a déclaré que des assistants inquiets avaient « exprimé des inquiétudes pour sa santé alors qu’il prenait du poids excessif ».

Mais les Nord-Coréens affamés s’inquiètent de plus en plus pour la santé de leur leader « émacié », selon les médias d’Etat.

State TV a diffusé une histoire très inhabituelle sur son nouveau look réduit – même si toute discussion sur sa santé et sa vie personnelle a toujours été interdite.

Il présente un citoyen nord-coréen anonyme au bord des larmes affirmant que son « chef glorieux » a maintenant l’air « émacié » et que les gens deviennent très inquiets.

Cependant, les analystes disent que l’émission montre simplement que la machine de propagande de Pyongyang essaie d’utiliser le poids de Kim pour renforcer la loyauté envers le régime en des temps désespérés.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’exprime lors d’une réunion du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang le mois dernier Crédit : Reuters