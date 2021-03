«Minari» vient de remporter le prix du meilleur film en langue étrangère. Le réalisateur craignait de devoir faire le film en anglais

Le scénariste-réalisateur de « Minari » Lee Isaac Chung a déclaré à CNN dans une interview récente qu’il savait qu’il voulait raconter l’histoire en coréen. Mais il craignait que ce ne soit une vente difficile – pas pour le public, qui, selon lui, se connecterait avec une bonne histoire quand ils en voyaient une – mais pour les futurs soutiens.

« Ma préoccupation était, est-ce que quelqu’un financerait ce film s’il n’est pas en anglais? … J’étais dans une position où personne ne sait qui je suis. Personne ne sait ce qu’est cette histoire », a-t-il déclaré.

« Vous savez, il s’agit d’un groupe de fermiers qui sont des sexeurs de poulet. Cela ne saute pas de la page comme étant une entreprise commerciale. »

Chung a donc également écrit une version du script avec plus d’anglais, juste au cas où.

Heureusement, dit Chung, la productrice Christina Oh, également coréenne américaine, a soutenu sa vision.

«Elle était très catégorique dès le début sur le fait que nous devions faire ça en coréen, la façon dont nous avons grandi. … Elle a dit qu’en tant que productrice, elle allait sortir et défendre ce cas, et faire ce combat. Et je lui faisait juste confiance », dit-il.

Le fait que la famille au cœur de l’histoire parle coréen à la maison a ajouté de la nuance et de la complexité au film, a-t-il déclaré.

« Cela ajoute, je pense, une couche de ce que cette famille traverse réellement et ce genre de sentiment insulaire que vous ressentez lorsque la réalité à la maison est différente de celle de l’extérieur », a-t-il dit, « et que vous essayez vraiment de préserver certains de cette réalité au sein de votre propre famille lorsque vous la sentez disparaître. »

Pourquoi la nomination aux Golden Globes a suscité la controverse

Ces derniers mois, une controverse a éclaté au sujet des règles des Golden Globes, qui ont rendu « Minari » éligible au meilleur film en langue étrangère mais pas à la meilleure image car plus de 50% du film n’est pas en anglais.

Cela soulève de sérieuses questions sur le racisme à Hollywood et appelle la Hollywood Foreign Press Association à réexaminer ses exigences linguistiques.

« Cela me semble personnel. … C’est comme si tu viens d’où? » question que les Américains d’origine asiatique reçoivent toujours », a déclaré à CNN Nancy Wang Yuen, sociologue et auteur de« Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism ». « L’hypothèse est que si vous avez un visage asiatique, vous ne devez pas être d’ici. »

Les États-Unis n’ont pas de langue officielle. Et plus de 20% de la population américaine âgée de 5 ans et plus parle une langue autre que l’anglais à la maison, selon les données du recensement.

«Plus de 350 langues sont parlées dans les foyers américains aujourd’hui. Alors, que signifie une langue« étrangère »?» a déclaré Charlene Jimenez, directrice des partenariats de divertissement et du plaidoyer pour l’organisation à but non lucratif Define American.

Jimenez soutient qu’il est plus que temps que l’association réévalue les critères qu’elle utilise pour ses prix prestigieux.

« C’est un moment vraiment important pour nous, en tant que société américaine, d’enquêter sur nos propres préjugés sur des films comme celui-ci, sur des histoires comme celle-ci, sur des histoires d’immigrants – ce qui résonne et ne résonne pas comme » américain « pour les gens. »

Le directeur de Minari dit que le langage de « Minari » va au-delà de tout label « américain » ou étranger ‘

Chung a remercié l’association pour cet honneur dans son discours de remerciement dimanche soir tout en faisant allusion à la conversation plus large.

«Je veux juste dire que ‘Minari’ est une famille», a déclaré Chung, acceptant le prix avec les bras de sa fille autour du cou. «C’est une famille qui essaie d’apprendre à parler une langue qui lui est propre. Cela va plus loin que n’importe quelle langue américaine et n’importe quelle langue étrangère. C’est une langue du cœur. Et j’essaie de l’apprendre moi-même et de la transmettre. Et J’espère que nous apprendrons tous à nous parler ce langage de l’amour, surtout cette année. «

Chung a récemment déclaré à CNN qu’il n’avait pas envie de concourir dans la catégorie des meilleurs films en langue étrangère déshonorant son travail, mais il comprend la frustration que beaucoup ont exprimée.

« Je le comprends dans le contexte du fait d’être asiatique américain et d’avoir parfois ressenti des situations dans lesquelles vous vous sentez traité comme un étranger, et cela inclut lorsque vous parlez coréen ou une autre langue et, vous sachez, vous entendez des commentaires », dit-il.

Mais Chung y voit aussi un autre aspect.

« Ma grand-mère, si elle était encore en vie, elle serait très fière que j’ai tenu bon et que j’ai fait un film en coréen et que je n’ai pas fait de compromis et que j’ai ensuite commencé à utiliser cette langue étrangère qu’est l’anglais », a-t-il déclaré.