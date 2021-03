«Minari» remporte le prix du meilleur film en langue étrangère, mais non sans controverse.

« Celui-ci ici, c’est la raison pour laquelle j’ai fait ce film », a déclaré Chung dans son discours de remerciement, tout en serrant étroitement sa jeune fille dans ses bras. «Minari, c’est une famille. C’est une famille qui essaie d’apprendre à parler une langue qui lui est propre », a-t-il déclaré. «Cela va plus loin que n’importe quelle langue américaine et n’importe quelle langue étrangère; c’est une langue du cœur.

Le classement a attiré accusations de racisme et de favoritisme – «Inglourious Basterds» (2009) de Quentin Tarantino, par exemple, ne répondait pas non plus à l’exigence de la langue anglaise, et a pourtant été nominé pour le prix du meilleur film – et appelle à une modification des règles.

« Peut-être que le côté positif de tout cela est que nous avons fait un film qui remet en question certaines de ces catégories existantes, et ajoute à l’idée qu’un film américain pourrait avoir une apparence et un son très différents de ce à quoi nous sommes habitués », Chung a récemment déclaré au New York Times. «Il est difficile de dire ‘je demande une place à une table pour une meilleure image. »