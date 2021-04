En grandissant, je n’ai jamais vu mes parents américano-coréens se toucher. Pas de câlins ni de bisous, ni même de tapotements dans le dos. Ce n’était pas le sous-produit d’un mariage sans amour, juste les conséquences d’une vie centrée sur la survie – cette liste interminable de tâches peu sexy. J’ai vécu 30 ans sans reconnaître ces détails biographiques, en acceptant que les nuances de ma vie ne pourraient jamais entrer dans la culture dominante. Cette année, regarder «Minari» a remis en question cette hypothèse. Pour la première fois, j’ai vu mes parents et tous leurs maniérismes platoniques projetés avec une clarté 4K. Je me suis senti vu. Mais en regardant et en relation avec ce tendre film sur une famille américano-coréenne en lice pour une vie meilleure dans l’Arkansas rural, j’ai aussi ressenti du chagrin. C’est parce que «Minari» n’était pas un film sur une famille émotionnellement soutenue, ni sur des parents d’Asie de l’Est transmettant leurs traditions de manière réfléchie, ou sur une femme ayant autant d’influence dans les décisions familiales que son mari. Tout comme dans ma propre vie, ai-je pensé. Le fait de remarquer ces omissions m’a rappelé les réalités acceptées par les immigrants dans la poursuite du rêve américain et le tableau complet et inconfortable de l’expérience des immigrants que nous voyons rarement à l’écran.

Parce que «Minari» ne s’appuie pas sur les idées stéréotypées des immigrants, certaines de ces nuances auraient pu être plus difficiles à remarquer. Comme dans la réalité, l’espoir et la souffrance occupent les mêmes scènes. La partie perdue de la famille émotionnellement soutenue me semblait particulièrement poignante parce que cela a défini mes propres relations. Dans «Minari», la famille est dirigée par Jacob et Monica Yi, des parents immigrés américano-coréens qui travaillent des boulots fastidieux en tant que sexeurs de poulet, triant les poussins des femelles des mâles. Le couple, avec leurs enfants d’âge scolaire, Anne et David, vient d’emménager sur un terrain dans la campagne de l’Arkansas. Jacob espère transformer le site en sa propre ferme et cultiver des produits coréens à vendre aux vendeurs locaux.

Démarrer une ferme avec des fonds limités – tout en travaillant à plein temps – n’est pas facile, et Jacob s’empresse rapidement de s’occuper de ses récoltes. Nous le voyons à peine comme un père caressant ou un mari solidaire. Les quelques moments où il passe du temps avec son fils se produisent pendant qu’il travaille à la ferme.