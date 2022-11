Minakshi assure la médaille pour l’Inde ; Sakshi tire sa révérence en quarts

La boxeuse Minakshi a assuré à l’Inde une médaille en atteignant les demi-finales du Championnat d’Asie de boxe d’élite 2022 samedi tandis que sa compatriote Sakshi s’est retirée après avoir perdu son combat en quart de finale.

Minakshi a battu l’Irish Magno des Philippines 4-1 lors d’un combat de quart de finale féminin de 52 kg à Amman, en Jordanie, samedi. Cela lui a assuré une médaille dans la prestigieuse épreuve puisque tous les demi-finalistes obtiennent une médaille. Minakshi espère maintenant remporter son combat des quatre dernières étapes pour remporter une meilleure médaille de couleur.

Sa compatriote Sakshi a rencontré un adversaire plus coriace alors qu’elle s’inclinait 0-5 contre Hsiao-Wen Huang du Taipei chinois en quart de finale dans la catégorie des 54 kg, mettant ainsi fin à ses espoirs de remporter une médaille.

Samedi également, cinq autres boxeuses indiennes, dont la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Lovlina Borgohain, participeront à leurs combats de quart de finale.

Outre Lovlina, Preeti (57 kg), Parveen (63 kg), Ankushita (66 kg) et Pooja (70 kg) disputeront leurs combats respectifs samedi.

Lovlina, qui a changé sa catégorie de poids de 69 kg, participera à son premier tournoi international dans la catégorie de poids 75 kg alors qu’elle montera sur le ring contre la championne du monde 2016, Valentina Khalzova du Kazakhstan.

Tard vendredi soir, l’Indienne Ananta Chopade a battu Tanaka Shogo du Japon 5-0 en huitièmes de finale dans la catégorie des 54 kg.

Son compatriote Etash Khan, cependant, a perdu 2-3 contre le Thaïlandais Khunatip Pidnuch lors d’un huitième de finale dans la catégorie des 60 kg aux Championnats asiatiques de boxe d’élite.

Plus tôt vendredi, le quintuple médaillé des Championnats d’Asie Shiva Thapa ainsi que Sachin et Amit Kumar se sont qualifiés pour les quarts de finale en remportant leurs combats respectifs dans la compétition d’élite.

