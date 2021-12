Mina Sundwall de Lost In Space révèle pourquoi elle est « vraiment fière » de la fin de l’histoire de Penny

« Lost In Space » a terminé sa série de 3 saisons avec une finale magnifique et touchante. HL a parlé EXCLUSIVEMENT avec Mina Sundwall de la fin de Penny, revenant peut-être au rôle plus tard, et plus encore.

Perdu dans l’espace La troisième et dernière saison s’est terminée avec tous nos personnages préférés commençant leur prochain chapitre. Les derniers instants ont vu Penny écrire un livre sur sa famille et les robots. Elle a révélé qu’il ne s’agissait que du premier chapitre de son histoire. HollywoodLa Vie eu la chance de parler EXCLUSIVEMENT avec Mina Sundwall sur le sort de Penny.

« Moi, surtout pour Penny, j’étais vraiment fier de la fin de son histoire », a déclaré Mina. HollywoodLa Vie. «Il y avait des questions dans la saison 1 et la saison 2 sur ce qu’elle pouvait apporter et quelle était sa place dans la famille. Quelque chose que j’ai admiré chez elle depuis le début, c’est qu’elle n’a jamais fait de façade, même si ce serait plus facile de s’intégrer. Je pense qu’à cause de cela, elle a pu suivre son propre voyage de héros, donc je suis content avec où elle s’est retrouvée à la fin de la saison 3. «

La fin de Perdu dans l’espace le laisse grand ouvert pour tous les personnages. Mina a une idée de l’endroit où elle pense que Penny ira ensuite. « J’espère qu’elle prendra le temps lorsqu’ils arriveront à Alpha Centauri et s’installera dans l’écriture », a expliqué Mina. «Je pense qu’elle est le type de personne qui pourrait être la voix de personnes qui sont souvent négligées ou non écoutées et qui écrivent des histoires qui font la différence et comptent. J’aimerais penser que c’est là que va son voyage.

Mina a admis que le montage final avec la voix off de Penny était « émouvant à enregistrer. Je pensais que c’était beau. Pouvoir savoir où ils se sont retrouvés mais ne pas tout savoir de ce qui se passe est un endroit spécial où être. J’ai adoré ça.

La finale de la série comprenait un baiser entre Penny et Vijay. Mina a pesé sur le sort de cette relation. « C’est difficile à dire parce que leur relation d’adolescent en montagnes russes, de haut en bas, était en partie due au fait qu’ils traversaient ensemble ce voyage très, à bien des égards, traumatisant », a déclaré Mina. «Mais aussi c’étaient vraiment les deux adolescents. Ils sont vraiment les deux seuls. Il n’y avait donc pas beaucoup de choix. Ils se sont rapprochés parce qu’ils étaient les deux qui se comprenaient le mieux parce qu’ils étaient les plus proches en âge. Il n’y avait vraiment personne dans leur monde. J’espère que cela se maintient en dehors du monde. Je pense qu’ils ont vécu ensemble quelque chose qui est si spécifique à leur âge et au voyage qu’ils ont fait que je pense qu’ils seraient amis depuis très longtemps. Je ne connais pas la vie romantique de Penny, mais au moins des amis.

La série Netflix était un redémarrage de la série CBS qui s’est déroulée de 1965 à 1968. Étant donné qu’Hollywood est tout au sujet des réveils, HollywoodLa Vie a demandé à Mina si elle voulait reprendre le rôle de Penny plus tard. « Je ne sais même pas ce que je vais faire demain, donc je n’en ai aucune idée », a-t-elle déclaré. « J’y penserais absolument plus tard, mais j’aimerais me contenter de ces 3 saisons pour un moment. »

Pour Mina, son parcours sur Perdu dans l’espace reflétait souvent son caractère. L’énorme impact de la série et de Penny Robinson sur Mina n’est pas perdu pour l’actrice.

« Cela a été la plus grande partie de ma vie au cours des 5 dernières années », a noté Mina. « J’ai commencé à 15 ans et j’en ai 20 maintenant. J’ai grandi avec Penny. J’ai grandi dans cette émission pendant des années très formatrices de ma vie. Il y a beaucoup de choses que j’ai tirées du personnage et de la série. Elle et moi avions toujours le même âge, donc certains des rebondissements émotionnels de la vie d’adolescent que nous traversions à des moments similaires. J’ai pu tirer parti de son expérience et de sa résolution de problèmes, puis de mon expérience et de maillage des deux dans ce monde du milieu heureux alors que je grandissais. Mais ensuite, l’expérience d’être dans la série, bien sûr, et d’être entouré de tant d’adultes talentueux, travailleurs, attentionnés et motivés à admirer et à apprendre, je suis éternellement reconnaissant parce que cela m’a beaucoup appris sur la façon dont J’agis, que ce soit sur le plateau ou dans la vie et ce que j’apprécie et comment je peux communiquer. Cela a été fantastique. Je ne l’échangerais contre rien.