Min Hee Jin affirme que HYBE lui a proposé de l’argent pour quitter l’entreprise ; HYBE dit qu’elle ment

Le 26 septembre KST, le média Joong-Ang Ilbo a publié une interview exclusive avec Min Hee Jin, ancien directeur exécutif de ADORER.

Dans l’interview, Min Hee Jin a déclaré : « Après que le tribunal a approuvé ma demande d’injonction visant à empêcher mon licenciement lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration en mai, HYBE m’a proposé de l’argent pour quitter l’entreprise. Cependant, comme mon objectif n’était pas l’argent, j’ai refusé. »

Min Hee Jin a également ajouté : « Le cœur de ce conflit n’a rien à voir avec quelque chose d’aussi grandiose que la croissance de l’entreprise ou l’amélioration du système existant. Il ne s’agit de rien d’autre que d’une exécution publique ordonnée par le président d’une société mère qui s’est senti émotionnellement offensé par une filiale. »

Selon Min Hee Jin, HYBE a en outre tenté de « déformer la vérité » sur le succès de NewJeans au Japon et « a envoyé des articles diffamant sa réputation à des journalistes étrangers. »

En réponse aux affirmations de Min Hee Jin dans l’interview de JoongAng Ilbo, HYBE a répondu par les réfutations suivantes.

Selon HYBE :

3. Min Hee Jin et ADOR ont exercé plus de liberté face à l’interférence de HYBE et ont reçu plus de financement, de soutien, de traitement de qualité et d’aide promotionnelle que n’importe quel autre sous-label. En d’autres termes, HYBE n’a pas « violé sa promesse de ne pas interférer dans le label de Min Hee Jin », comme cela a été affirmé.